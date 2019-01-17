林氏宗亲总会‧设庆典小组办世林大会 马林总将承办2020年世界林氏恳亲大会，估计大会将有约2000人出席。

马来西亚林氏宗亲总会召开第十七届第三次理事会议后合影。坐者左起为林辉明、林松浩、林平国、林辉汉、林金发、林钦荣、林福山、林纪钟、林建柱、林伯才及林建南。

（吉隆坡17日讯）马来西亚林氏宗亲总会日前召开第十七届第三次理事会议，并决定成立特别庆典小组，专门处理世界林氏恳亲大会事宜。

广告

马林总将承办2020年世界林氏恳亲大会，估计大会将有约2000人出席。

该总会在文告中指出，总会长丹斯里林福山在会议上致词时表示，总会一直都在传承文化上，改善林氏子弟教育上积极做出贡献，未来马林总会与时并进全面的提升组织的系统化和资讯化。

他表示，2020年世界林氏恳亲大会将会宣扬我国优秀的多元种族色彩，让世界各国宗亲认识我国各族和谐共处的文化，进一步向世界宣传马来西亚。

马林总理事会通过多项决议其中有2019年马林总新春大团拜将于2月23日于巴生举行，理事会会议呼吁各属会踊跃报名参与这一年一度的盛会。

出席者包括该会署理总会长拿督林钦荣、名誉顾问林伯才、副总会长拿督林辉明、林松浩、林辉汉、林金发、林建柱、拿督林建南、总财政拿督林平国及总秘书林纪钟。