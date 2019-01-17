53中国客抵猫城 . 古晋海口包机过水门 （古晋19日讯）马印航空（Malindo）古晋海口直航包机正式启航！载着53名来自中国的乘客，今早6时40分抵达古晋国际机场时，接受“过水门”欢迎仪式。

古晋海口直航包机正式启航！飞机抵达古晋国际机场时，接受“过水门”欢迎仪式。

（古晋19日讯）马印航空（Malindo）古晋海口直航包机正式启航！载着53名来自中国的乘客，今早6时40分抵达古晋国际机场时，接受“过水门”欢迎仪式。

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期限：1月16至3月30日

这项包机服务每周提供两趟往返航班，即每星期三及星期日从古晋启程为晚上10时35分，隔天凌晨2时15分抵达海口；每星期一及星期四从海口至古晋为凌晨3时15分，早上7时抵达古晋。

古晋海口包机直航今年1月16日至3月30日生效，采用737-800波音机型。

李景胜：开拓中国市场

砂旅游，艺术、文化、青年与体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜今早在欢迎仪式上致词时表示，该部早前宣布致力提高中国游客的访砂人数，因此对于直飞包机的落实无限欢迎。

他说，2019年推广砂拉越旅游于今年元旦前夕推展，并朝此正确方向前进。虽然只是一小步，相信当局可以继续开拓中国市场，提高游客量。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）



旅游，艺术、文化、青年与体育部助理部长（旅游、艺术及文化）李景胜（左二）赠送旅游局设计的婆罗洲须猪红包封及纪念品给首航乘客，欢迎他们到访砂拉越。