独行抢匪闯银行开枪· 3分钟劫走4万现金 劫匪从银行柜台劫走约4万令吉，警方将调阅闭路电视展开调查，并调查劫匪是否有同党接应或涉及内鬼。

（雪兰莪·八打灵再也17日讯）一名疑似华裔的独行枪匪，今午蒙面闯入银行，朝天开一枪示警，在短短3分钟内劫走约4万令吉现金后逃走。

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事发时正下著雨，劫匪得手后拔腿就跑到排屋后巷，巷子里留下一双黑色大头拖鞋，疑是劫匪落下拖鞋，再赤脚逃跑。

这起劫案于今天下午3时33分，发生在首邦市SS19/6路的农业银行内。

梳邦再也警区主任阿兹林助理总监指出，事发时银行内有6名职员和4名顾客，劫匪持手枪闯进银行后放下袋子，命令职员把现金装满袋子，并举枪朝天花板开了一枪。

阿兹林说，事发时保安人员不在岗位，劫匪得手后就逃走，未伤害银行里的人。

“劫匪身穿连帽衫、戴眼镜和医药口罩，初步调查相信嫌犯是一名青年。”

他说，劫匪从银行柜台劫走约4万令吉，警方将调阅闭路电视展开调查，并调查劫匪是否有同党接应或涉及内鬼。

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“警方也正在调查现场附近留下的一双拖鞋，是否是劫匪逃走时落下。”

他也说，警方在银行内搜到一枚弹壳，但未起获枪械。

阿兹林指出，警方目前援引刑事法典第392（抢劫）和第397（持械抢劫）条文调查此案。

据记者观察，案发后警方封锁整条马路和银行外围，而银行后方是力行华小，案发时不仅下雨，也正好是学生补习放学的接载时段；而两只大头拖鞋分别落在巷口和小学围墙外。

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据了解，案发时银行内的4名顾客分别是一家3口印裔包括一名10岁男童，以及一名巫裔妇女，他们事后对记者形容，劫匪看起来很年轻，他在威胁银行职员取钱放入袋子后，还要求他们“冷静”。