马夫兹:不曾执法餐馆‧禁外劳掌厨属建议 人力资源部副部长拿督马夫兹指出，人力资源部至今并没有针对本地餐馆禁止聘用外籍劳工掌厨的政策进行执法。

马夫兹（右）在人力资源部标准劳工组主任拉马（左）的陪同下，巡视职业、技术及特殊人士企业嘉年华会摊位时，观看一名特殊人士的作业。

（霹雳‧怡保17日讯）人力资源部副部长拿督马夫兹指出，人力资源部至今并没有针对本地餐馆禁止聘用外籍劳工掌厨的政策进行执法。

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他表示，该部早前对此作出的有关宣布，只不过是一个建议而已。该部并没有阻止本地餐馆聘请外劳，但却希望他们给予本地人就业的机会。

另外，马夫兹为职业、技术及特殊人士企业嘉年华会主持开幕后也指出，今日举行的嘉年华会获得特殊人士的参与。

“这群特殊人士虽然天生残缺，但他们却能够站起来，并心怀感恩。因此，作为一个负责任的政府，政府便举办类似的活动给予他们协助，甚至加强他们的技能。

“我们今日也邀请一些特殊学校的学生前来，以便给予他们鼓励，让他们看看这些前辈的例子，让他们像前辈一样站起来。”

他也希望通过这项活动，向国内失业人士放话，即得在生活中废弃“失业”的字眼。

促失业者自力更生

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他指出，特殊人士已经证明身障人士也可以工作，因此身体无缺陷的失业人更要站起来自力更生，抛弃所有负面的想法。

他表示，要是这些特殊人士被好好的指导，他们可以成为企业家。

他指出，人力资源部每年都会在残障人士援助计划下，根据申请拨款200万令吉给予残障人士。今日所发放的援助金是属于去年的拨款，而受惠的人士达60人。