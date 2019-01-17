罗伦沙嘉：酒越久越醇 . 识货人方知个中滋味 （新生村17日讯） 打叻区州议员拿督罗伦沙嘉剑指行动党，反击行动党及支持者说砂盟是“旧酒装新瓶”，并揶揄他们不曾听过“酒越久越醇”，而且懂得品酒者，都会选择旧酒而非新酒。

新生村区领导兼打叻区州议员罗伦沙嘉（前右四）将砂盟旗帜移交给人联党代表徐美丽（前右二）；前右起为人联青秘书符祥威、峇都吉当区州议员罗克强及砂盟全砂走透透宣传造势活动队长杰拉德。 ---

（新生村17日讯） 打叻区州议员拿督罗伦沙嘉剑指行动党，反击行动党及支持者说砂盟是“旧酒装新瓶”，并揶揄他们不曾听过“酒越久越醇”，而且懂得品酒者，都会选择旧酒而非新酒。

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他称，“旧酒”是历经长时间才有酒香，砂盟亦是如此。在政治道路上，拥有丰富经验，而且政治也不是一两天就学会，是经过长年累月才累积到经验。

“我从政三十多年，至今仍在学习，时代一直转变，还有很多要学习。他们说砂盟是‘旧酒’，对我而言是恭维，这代表我们有经验。”

罗伦沙嘉今日在新生村站砂盟旗帜移交仪式上致词时，更反问行动党，若他们将“旧酒”视为贬义，那么马哈迪及安华难道就是“新酒”？林冠英及林吉祥也算“新酒”？

他说，这些希盟最高领袖，前身也是国阵的人，安华更曾被当时还在国阵的马哈迪开除党籍。若以此论之，他们与砂盟又有什么区别？

“其实，他们也和砂盟一样，曾与国阵一起，然后再离开自组政党。我们没有不一样！”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）