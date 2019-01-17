罗伦沙嘉：酒越久越醇 . 识货人方知个中滋味
2019-01-17 19:53
罗伦沙嘉：酒越久越醇 . 识货人方知个中滋味
（新生村17日讯） 打叻区州议员拿督罗伦沙嘉剑指行动党，反击行动党及支持者说砂盟是“旧酒装新瓶”，并揶揄他们不曾听过“酒越久越醇”，而且懂得品酒者，都会选择旧酒而非新酒。
（新生村17日讯） 打叻区州议员拿督罗伦沙嘉剑指行动党，反击行动党及支持者说砂盟是“旧酒装新瓶”，并揶揄他们不曾听过“酒越久越醇”，而且懂得品酒者，都会选择旧酒而非新酒。
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他称，“旧酒”是历经长时间才有酒香，砂盟亦是如此。在政治道路上，拥有丰富经验，而且政治也不是一两天就学会，是经过长年累月才累积到经验。
“我从政三十多年，至今仍在学习，时代一直转变，还有很多要学习。他们说砂盟是‘旧酒’，对我而言是恭维，这代表我们有经验。”
罗伦沙嘉今日在新生村站砂盟旗帜移交仪式上致词时，更反问行动党，若他们将“旧酒”视为贬义，那么马哈迪及安华难道就是“新酒”？林冠英及林吉祥也算“新酒”？
他说，这些希盟最高领袖，前身也是国阵的人，安华更曾被当时还在国阵的马哈迪开除党籍。若以此论之，他们与砂盟又有什么区别？
“其实，他们也和砂盟一样，曾与国阵一起，然后再离开自组政党。我们没有不一样！”
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.17
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