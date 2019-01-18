“诸朋9有”送福气·海鸥保健礼篮好意头 （亚庇17日讯）海鸥连锁店配合己亥年推出“诸朋9有”新春保健礼篮，为不同的顾客群定制合适的礼篮，让送礼者轻松选购，开心送礼！





亚庇海鸥连锁店副店长张家豪（右）与营运执行员陈勇业（左）展示精美的海鸥新春保健礼篮。

（亚庇17日讯）海鸥连锁店配合己亥年推出“诸朋9有”新春保健礼篮，为不同的顾客群定制合适的礼篮，让送礼者轻松选购，开心送礼！

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位于亿达广场的亚庇海鸥连锁店副店长张家豪说，“诸朋9有”意指与亲朋好友分享9种福气，即：智、爱、财、健、福、运、喜、善和闲，“9”也代表长长久久，符合海鸥以保健为主的产品，强调“健康是最好的礼物”。

他也说，尽管经济放缓，但今年的销售业绩仍延续去年的势头，且有持续增长的趋势。海鸥礼篮仍获得许多企业青睐，成为馈赠客户的首选。

消费388 送“福猪”公仔

海鸥今年推出的保健礼篮，从126令吉至3349令吉（非会员价），包装精美并取个好意头的名称，如竹报平安、春风暖意、圆圆满满、鸿福齐天、步步高升、加官进爵、金玉满堂、多福多寿及再创巅峰等。

凡购买388令吉以上的礼篮，送一只“福猪”毛绒公仔。此外，只要满消费100令吉，便可自动成为会员（3年限会员卡），并且以会员价购买礼篮，绝对物超所值。

更多红酒供选择

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张家豪指出，今年的新春礼篮增加了红酒的种类。

“今年的200令吉（会员价）以上的礼篮，有加一瓶红酒，去年的红酒是Bonbonnay Cabernet Merlot，今年再加Vistamar Sepia Reserva Merlot和Cabernet Sauvignon，皆750毫升。”

“除了红酒，我们还有补酒和洋酒，礼篮选择有20种，肯定有一种适合您。”

他补充，礼篮最基本的配备，便含有银杏叶泡参鸡精、黑芝麻糊、花旗参糖、茶花菇、小麦苗芦荟饮料及御品殿纯天然樱桃番茄干；随著价码的提高，还有鲍鱼、燕窝、花胶、鱼骠、红酒及补酒等，无论大人、小孩或长者，都能找到适合自己的健康食品。

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除了礼篮，海鸥即日起至2月4日办新春促销会，卖出价廉物美的年货，有腊味、中国干贝、鲍片、特选红酒、正南韩蚝干、特选花旗泡参及常青银蜂蜜等，伴随优惠，让顾客买了再买，尽兴而归。

海鸥新春保健礼篮意头好，价格从126令吉起。

海鸥新春保健礼篮是企业馈赠客户的好帮手。



