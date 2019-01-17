同僚细数阿德南往事 . 查米拉哭了
2019-01-17 19:58
同僚细数阿德南往事 . 查米拉哭了
（伦乐17日讯）砂政党联盟(GPS)全砂走透透宣传造势活动今日来到伦乐站，也是已故首长丕显斯里阿德南生前最关注与照顾的地区，看着同僚说起先夫生前点滴，拿督阿玛查米拉再也忍不住，流下了思念的泪水。
（伦乐17日讯）砂政党联盟(GPS)全砂走透透宣传造势活动今日来到伦乐站，也是已故首长丕显斯里阿德南生前最关注与照顾的地区，看着同僚说起先夫生前点滴，拿督阿玛查米拉再也忍不住，流下了思念的泪水。
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杰拉德：因阿德南才知索权
砂盟全砂走透透宣传造势活动队长杰拉德今午致词时，说，也是因为阿德南，砂拉越人才发现砂权益被侵蚀，也因为他，砂执政党致力向联邦索回砂权益，捍卫砂拉越的意识就此觉醒，甚至越来越强。
他指出，砂拉越必须保护砂资源，很多人对此虎视眈眈。因此，在来届州选，砂盟要更加努力，以确保赢得所有州议席。
查米拉：要对砂盟有信心
也是丹绒拿督区州议员的查米拉呼吁热爱和平与繁荣的砂拉越子女，不要轻易被有心人所影响。
“我们必须对本土政党所创立的砂盟有信心，他们是为了砂拉越子女未来。”
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（新闻来源：砂拉越星洲日报）
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.17
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