接驳消防栓盗水·甘榜加士12水管切除

（山打根17日讯）由于甘榜加士的偷水情况猖獗，山打根水务局于今日采取行动，切断12条用来盗水的非法接驳水管。

山打根水务局人员正在切断非法接驳盗水的水管。

（山打根17日讯）由于甘榜加士的偷水情况猖獗，山打根水务局于今日采取行动，切断12条用来盗水的非法接驳水管。

广告

山打根水务局工程师伊斯哈在今日发出的文告中指出，经该局与承包商调查发现，甘榜加士有一条直径100毫米的水管发生破裂，并且接有5条非法接驳水管。

伊斯哈指出，上述行动是于今早9时开始，中午12时30分结束。此外，该局也在一个消防栓上发现有2条非法接驳水管，以及一批用来非法接驳水管的工具，包括水管、开关掣及T恤等。

该局将援引2003年水资源法令的第53条文，对付非法接驳水管盗水的不法者，最高可判罚款5万令吉或监禁2年。

此外，水务局呼吁民众遵守2003年水资源法令，抵触该法令者将面临严惩。该局也呼吁民众给予充分合作，拨打水务局热线（1300-8888-55），举报盗水或水管破裂。