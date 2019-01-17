米罗西姆：不重复使用 . 砂盟至少外壳是新的 （石隆门17日讯）石隆门区州议员拿督亨利吉纳强调，砂人民无需担心及犹豫砂政党联盟（GPS）捍卫砂拉越权益的决心。

砂盟各成员党士气高昂，高喊砂盟口号“GPS，Sarawak First！”。

（石隆门17日讯）石隆门区州议员拿督亨利吉纳强调，砂人民无需担心及犹豫砂政党联盟（GPS）捍卫砂拉越权益的决心。

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他说，砂盟的成立是延续已故首长丕显斯里阿德南遗愿，索回在1963年大马建国契约中被侵蚀的权益。

“我希望砂人民能给本地人领导的砂盟鼎力支持！”

亨利吉纳今日在石隆门区砂盟旗帜移交仪式上致词时，如是表示。

稍早前，砂盟全砂走透透宣传造势活动协调员兼石联埠区州议员米罗西姆表示，砂盟的责任就是索回砂权益，砂盟皆由本地人所组成，没有丝毫外来因素阻扰。

他直言，有人说砂盟是“旧酒装新瓶”，但他们却不知道酒越久价钱越贵，再说砂盟至少外壳还是新的，不像对方只能重复使用，好像没新人可担重任一样。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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砂盟全砂走透透宣传造势活动协调员兼石联埠区州议员米罗西姆（右二）移交砂盟旗帜给石隆门区州议员亨利吉纳。