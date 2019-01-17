申请调回吉被拒．女教师失踪．马智礼：等教育局报告 教育部长马智礼表示，他还未接获有关槟城一所国中巫裔女教师失踪案件的报告，所以无法针对她的失踪做出评论。

莫哈末苏古卡密斯（右三）盛装打扮到学校会见马智礼（左三）。左一起为登州教育局长赛夫鲁丁及莫哈末苏古卡密斯的父亲卡密斯。（图：星洲日报）

（瓜拉登嘉楼17日讯）教育部长马智礼表示，他还未接获有关槟城一所国中巫裔女教师失踪案件的报告，所以无法针对她的失踪做出评论。

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他说，他不可以单凭WhatsApp或脸书的帖文而评论这名女教师失踪与她被委派到槟城执教有关联。

他今日在巴当敏丁国中会见“男孩与水牛”照片主角莫哈末苏古卡密斯后受询时说：“我必须先看州教育局呈交的报告，才可以评论此事。”

询及教育部会否探讨教师调派制度，他没有正面回应，仅表示，他把教师放在心中，将会关注一切有关教师的事宜。

失踪的女教师诺法哈娜（27岁）来自吉打，她每天从吉打笼呀家里驾车约100公里到槟城浮罗山背执教。

曾在2014年接受忧郁症治疗的女教师在周一放学后没有回家，轿车停放在校门外，其丈夫寻遍无获，遂报警求助。

有网民因此在脸书留言，指女教师失踪与她申请不到调回吉打执教有关，要求教育部长检讨现有的调派制度。