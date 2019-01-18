Carlsberg推限量版啤酒·多项优惠等你赢取 （亚庇17日讯）配合已亥年到来，Carlsberg正式推介限量版春节包装啤酒，并推出各项惊人的优惠及限量版礼品，让幸运儿赢取。





Carlsberg配合新春佳节，在全新一年推出4色春节限量版啤酒。

（亚庇17日讯）配合已亥年到来，Carlsberg正式推介限量版春节包装啤酒，并推出各项惊人的优惠及限量版礼品，让幸运儿赢取。

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推出四色春节版顺啤

Carlsberg今年推出四色春节限量版的Carlsberg及Carlsberg顺啤（Carlsberg draught）瓶装及罐装，以耀眼的4种时尚色彩，增添新春气氛。

该公司近日在城中城巨人霸级市场（Giant）举行“鸿运当头，一POP万赢”推介礼，出席者包括Carlsberg 销售总监陈森宦、企业传讯及企业社会责任总监赖明珠、经理刘荣耀及星洲日报沙巴区经理张碧玉等。

陈森宦披露，该公司欣慰能在引领革新及创新下，在全新一年推出4色春节限量版啤酒，同时在餐厅、便利店、餐厅及超级市场进行“鸿运当头，一POP万赢”活动，相信必能获得广大民众的欢迎。

首推“你购物，Carlsberg支付”

Carlsberg今年也第一次推介“你购物，Carlsberg支付”的促销活动，消费者只需购买200令吉的Carlsberg产品，便可参与并有机会赢取巨奖，让Carlsberg为幸运儿支付价值高达800令吉的年货及其他丰富奖品。

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这项促销活动是今日在城中城巨人霸级市场第一次推介，接下来将在我格广场（Imago）的Everrise商场（1月19日）、兵南邦实威超市（1月26日）及沙巴曙光购物广场的City Grocer（1月27日）推介，民众可在中午12时至下午3时到这些地点参与。

有待幸运儿赢回家的超炫大奖也包括一台自动洗牌的麻将桌、限量版麻将牌及100令吉现金奖等，凡饮用Carlsberg或Carlsberg顺啤的民众，务必检查瓶盖，是否有机会赢取各项奖项。

Carlsberg销售总监陈森宦（左四）与嘉宾们为“鸿运当头，一POP万赢”活动主持推介仪式，右三为企业传讯及企业社会责任总监赖明珠。

出席“鸿运当头，一POP万赢”推介礼的嘉宾合影。







今年为善小筹款

Carlsberg十大义演 推展

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继Carlsberg十大义演去年为沙巴崇正中学筹募百多万令吉的善款后，十大义演今年将再度上演，为亚庇善导学校筹募善款。

配合Carlsberg今日在城中城巨人霸级市场举办的“鸿运当头，一POP万赢”推介礼，该公司也推介2019年十大义演活动，出席者有Carlsberg销售总监陈森宦、企业传讯及企业社会责任总监赖明珠、经理刘荣耀、指定媒体星洲日报沙巴区经理张碧玉、善导学校家教协会署理主席吴尉颐及校长张文君等。

十大义演是一项由马来西亚Carlsberg集团全力赞助主办、南洋商报和中国报联合主办，在沙巴站以星洲日报为指定媒体的慈善活动，宗旨是为本地华教发展筹款及推广娱乐圈发展。

十大义演迄今已成功协助超过648所华校及团体筹获逾5亿208万令吉的华文教育发展基金，并继续增长。如今，仍然有许多华校面对基本设施不足、校舍简陋及惨遭白蚁蛀蚀、缺乏硬体和软体设备等情况。

此外，十大义演在为华教和团体筹募款项之际，也借助这个舞台让更多有潜力的本地艺人参与大型演出及社会公益活动，造就无数歌手在国际娱乐圈为国争光。

Carlsberg销售总监陈森宦（左三）、企业传讯及企业社会责任总监赖明珠（右起）、善导学校校长张文君、家教协会署理主席吴尉颐、指定媒体星洲日报沙巴区经理张碧玉（左）与嘉宾为沙巴十大义演共同主持推介仪式。





