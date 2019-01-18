刘振东：比外劳更专业·退伍军人可当保安员 （亚庇17日讯）国防部副部长刘镇东说，以专业角度来看，退伍军人更适合充当保安人员。

国防部副部长刘镇东（左三）促请国人改变思维，聘请退伍军人总比聘请外劳担任保安人员更为适合。左为陆军东部作战指挥部总司令占布鲁斯中将。

（亚庇17日讯）国防部副部长刘镇东说，以专业角度来看，退伍军人更适合充当保安人员。

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别将治安交给外人

刘镇东促请国人改变思维，倘若我国保安人员由外劳充当，就是将治安与安全交给外人，这是不对的做法。

他今日在亚庇与沙巴退伍军人协会展开对话。他向媒体表示，要解决退伍军人的困境，除了关注福利，他认为最有效及最直接的解决方法，就是先解决他们的失业问题。

刘镇东说，国防部希望能为退伍军人谋出路，尤其40至50岁的退伍军人，他们甫退伍，需要一份工作，因此认为保安人员是相当合适的。

“退伍军人有保安方面的知识，以专业而论，他们绝对适合。不过，要让退伍军人填补保安人员空缺，需要内政部的配合。”

刘镇东表示，他已和内政部长丹斯里慕尤丁讨论此事，只是要达成目的需要经过重重难关，无论如何，国防部正寻求方案。

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建议派常见问题手册

另外，要改善退伍军人福利，刘镇东建议发放给退伍军人一本《手续/常见问题》手册，以解决退伍军人在申请福利或土地时，经常在程序上面临的种种问题。

再来，记者提问马航失联MH370客机，印尼渔夫公开宣誓目睹该客机坠落在苏门答腊海域，国防部是否会有进一步行动时，刘镇东说，他不便回应，因为寻找客机的责任由交通部负责。

刘镇东访沙两天，昨日到访东海岸国油钻油台了解当地的保安情况；也到访洛交宜军营，以及拜会首长拿督斯里沙菲益。

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刘镇东劝照镜问心

“希山何曾照顾退伍军人？”

另一方面，刘镇东奉劝前国防部长拿督斯里希山慕丁“照照镜子”，扪心自问国阵执政时，是否真心要改善退伍军人的福利。

刘镇东今日在亚庇出席与沙巴退伍军人协会对话会后，于新闻发布会上，针对希山慕丁批评希盟政府不照顾退伍军人，甚至停止对退伍军人的援助时，这么说。

尽力解决前朝烂摊子

刘镇东驳斥希山慕丁，指希盟接管政府后，一并接手由前朝留下的种种问题，包括迟迟无法获得改善的退伍军人福利。

他强调，新政府关注退伍军人的福利，以及他们退伍后的失业情况，并展开“退伍军人事务计划”，到访各州以了解他们的实际情况。

“退伍军人的福利问题已是‘老问题’，希盟接管政府8个月，我也接任国防部副部长职6个月，我们已尽力去解决由前朝留下的烂摊子。”

“当然，如果政府没有达至预期的目标，谁都可以提出意见，但我请这名前国防部长最好先照照镜子，然后自问到底过去做了些什么。”

昨日报导，国防部长末沙布回应希山慕丁，国防部并没有断了对退伍军人的援助。

“我们不但没有断了对退伍军人的援助，我们还延续国阵时期给予的福利，甚至探讨如何进一步提升。”

