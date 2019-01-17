被新国指责联邦没声援？．柔大臣：现阶段没有 被新加坡方指责时，联邦未声援？柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安表示，现阶段是没有，但未来则还不知道。

玛兹兰（左三起）、阿兹米、谢奥马、奥斯曼沙比安、罗斯里、潘伟斯等，联合为柔佛伊斯兰和清真食品节造势。（图：星洲日报）

（柔佛．新山17日讯）被新加坡方指责时，联邦未声援？柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安表示，现阶段是没有，但未来则还不知道。

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奥斯曼沙比安今日出席柔佛伊斯兰和清真食品节造势活动后的发布会上，被要求回应公正党柔州主席哈山卡林发文抨击指联邦政府高官，在新加坡部长们指责柔大臣闯入新国海域的事件上没声援的言论的时，这么回应。

他说，其实在事后，他接获许多支持者和团体的短讯慰问与鼓励。

巡视前曾联系正副外长

他表示，他在动身巡视有关海域之前，曾联系外交部长和副部长，并获两人祝福，而在出发前，柔州海事局也已做好事前准备工作。

他说，他不仅是柔州务大臣，也是柔州安全理事会主席。

在职责上，他必须亲自巡视海域，而非听别人怎么说而已。倘若不亲自巡视，或可能听到错误讯息。

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他认为，他巡视马新海域，也被某些人故意挑起课题。他其实很了解，不论希盟新政府做得如何，某些人总故意提出负面批评，而他也知道对方是谁。

谢奥马玛兹兰声援大臣

今日出席发布会者，尚包括：柔佛州新闻、企业发展、合作社及创意经济委员会主席谢奥马，柔佛州公共工程、基设及交通委员会主席玛兹兰，柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯，柔佛州秘书拿督阿兹米，以及活动联办单位的代表罗斯里等。

谢奥马与玛兹兰在发布上也声援大臣。谢奥马表示，大臣是出于职责，以及对这片土地的热爱，才展开巡视马新海域的工作。

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玛兹兰则表示，早在两三个月前，他自己曾到过有关海域，当时并没任何事发生，很明显的，大臣巡视海域被某方非议，是被人刻意炒作。

另一方面，对于新加坡多个组织基于马新关系不明朗，取消柔州新年购物团的消息，大臣说，根据数据，柔州游客并没因此减少。

另外，大臣表示，本地企业应大胆走出大马，抢攻清真食品的国际市场，勿落在中国、韩国、日本之后。