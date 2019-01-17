哥宾星：新元首宣誓在即．监督社媒促网民慎言 第16任国家元首即将被推选和宣誓就任在即，通讯及多媒体委员会将监督社交媒体上传播王室的内容和资讯，包括网民的议论。

（布城17日马新社讯）第16任国家元首即将被推选和宣誓就任在即，通讯及多媒体委员会将监督社交媒体上传播王室的内容和资讯，包括网民的议论。

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通讯及多媒体部长哥宾星指出，通讯委会将监督社交媒体上对王室所发表的评论和批评，因此，网民应谨慎发言。

接获投报就展开调查

他今日在通讯部发表训词后对记者说：“我们在通讯委会有监督系统，当有人投报，就会展开调查，调查报告将提呈总检察署，随后将做出决定。

他说，通讯委会认真看待假新闻和含恶意中伤的资讯，通过社交媒体传播的情况日趋严重的现象，因为这将在社会埋下仇恨情绪和不安。

“社交媒体工作者必需更负责任，以及成为负责任的用户。”

哥宾星说，通讯部已采取行动重新研究部门下的数项法令，包括1998年通讯及多媒体法令、1998年通讯及多媒体委员会法令，以及2010年个人资料保护法令。

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他举例，部门将修改1998年通讯及多媒体法令，以向不遵守通讯委会指示的执照持有者，施以高额罚款。

“这项更严厉的举措显示部门认真发展和强化基建系统，以确保他们（执照持有者）没有违反任何指示和法律。”

他希望可在来临的国会会议，即3月修改法令，“但这还是取决于我们是否有时间，因为还有很多法案会在这一次的会期提呈。”

谈到修改1998年通讯及多媒体委员会法令第233条文的事宜，哥宾星说，此事还在讨论中。

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“我已会见相关单位包括大马皇家警察，以取得他们的意见，我希望也可一并在3月进行。”

此条文是有关滥用网络设备或网络服务。