哥宾星：涵盖6主要策略．通讯部推5年战略蓝图 通讯及多媒体部长哥宾星指出，该部推出2019至2023年战略蓝图，以作为部门和部门属下各机构为期5年的工作框架。

（布城17日马新社讯）通讯及多媒体部长哥宾星指出，该部推出2019至2023年战略蓝图，以作为部门和部门属下各机构为期5年的工作框架。

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他今日在通讯部发表训词时说：“这项战略蓝图必须获遵从，以确保部门的工作方向是按照该部根据愿景和目标所制定的计划，以及政府的最新政策展开。”

出席者包括通讯部秘书长拿督莫哈末阿里、各机构领导，以及马新社总执行长努莉妮。

2019至2023年战略蓝图的6项主要策略分别是强化值得信赖、公道、优质和无障碍的电讯设施；打造数码经济及信息和通信技术，以朝先进国迈进；强化值得信赖和稳定的通讯及多媒体生态系统监管。

扩大国家资讯传播，以提升人民的认同感和爱国精神；强化优质和最新广播服务；推动具竞争力和全球水平的创意内容工业。

续加倍网速降低价格

哥宾星指出，通讯部今年将继续提升努力，以加倍网速和降低价格。

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“各个有关互联网的层面将获研究，包括电讯公司所面对的问题。”

他说，通讯部也将重新检讨部门下的数项法令如1998年通讯及多媒体法令、1998年通讯及多媒体委员会法令，以及2010年个人资料保护法令。

“此外，部门已通过个人资料保护局，启动制定公共领域个人资料保护最佳作业流程草案。”

哥宾星说，通讯部肩负着政府的期望，以保障报道新闻和批评政府时的媒体自由。

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“准确新闻报道是塑造更成熟社会思想的要素，各项被挑起的课题，在电视屏幕也有获得辩论的空间，好让社会掌握资讯，以及更清晰和准确的理解一项课题。”

今年成立3专案组

他说，通讯部在今年成立3个专案组（thematic group），也就是数码经济、广播与新闻，以及创意工业。

他说，部门也采取全面的方式，以让本土的艺术业可焕然一新，包括修改相关法令、重组国家电影发展局（FINAS）和其他相关机构，以及协助制作具竞争力和成功的本地电影。