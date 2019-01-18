政府插手促暂缓拆迁·180村民获赠组屋单位 （山打根17日讯）首长署助理部长阿里芬阿斯嘉里指出，州政府决定让蒂奴沙一村多达180名村民入住甘榜巴都布迪人民组屋。

首长署助理部长阿里芬阿斯嘉里（坐者左）向蒂奴沙一村村民代表沙朗（右）了解村民与地主之间的法律纠纷。

（山打根17日讯）首长署助理部长阿里芬阿斯嘉里指出，州政府决定让蒂奴沙一村多达180名村民入住甘榜巴都布迪人民组屋。

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他表示将与地主的代表律师见面商讨，希望拆迁工作得以暂且搁置，直至有关人民组屋完全建好为止。

居民要求每户分2单位

阿里芬表示，有村民向他提出要求，让蒂奴沙一村的每间屋子至少获分派2间人民组屋单位，因该村平均每间屋子住有5至6户家庭。

他补充：“其实每个屋子仅限分派一间组屋单位……我们（州政府）将视情况决定，毕竟他们（村民）人数是如此庞大。”

人民组屋料3月建竣

阿里芬也是西江区州议员，他今早代表州政府走访蒂奴沙一村与村民交流，随后召开新闻发布会，如是表示。

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他指出，预料甘榜巴都布迪人民组屋建筑工程将于今年3月竣工。

阿里芬表示，今早到访的目的主要是协助村民解决目前面对的难题，确保村民的权益受到保障。他也劝请村民接受法庭判决。

“蒂奴沙一村村民须接受法庭裁决，虽然要他们从居住许久的土地上搬离，无论是谁都不会甘心。我们别无选择，但我们已努力为他们（村民）找到居住地方。”

据报导，真正拥有蒂奴沙一村地契的地主自2000年起一直与当地居民进行司法审讯，间中虽有多名议员及律师协助，但最终仍以败诉告终。随着去年8月7日在亚庇上诉失败，他们已无法再上诉。居民

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在去年12月27日受法庭谕令需于1月15日搬离蒂奴沙一村，否则将进行拆迁工作。

据悉，蒂奴沙一村共有23间住屋，总共有村民180名，土地面积为2.07公顷。