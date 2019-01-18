中国嘉奖海外华文教师·尤振义膺终身成就奖 （保佛17日讯）来自孟沙坡中华小学的教师尤振义获得海外华文教师终身成就奖，由中国驻亚庇总领事梁才德亲自颁发。

中国驻亚庇总领事梁才德（右二）颁发海外华文教师成就奖予尤振义（左二）。

（保佛17日讯）来自孟沙坡中华小学的教师尤振义获得海外华文教师终身成就奖，由中国驻亚庇总领事梁才德亲自颁发。

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在杏坛服务36年的尤振义日前已光荣退休。孟沙坡中华小学副董事长杨文吉表示，尤振义兢兢业业、循循善诱、诲人不倦，是教师的楷模。

尤振义1977年毕业于实必丹中学，1996年进入亚庇佳雅师训学院假期训练班，主修科学，3年后考取师训文凭。从1982年至2018年，在母校孟沙坡中华小学服务整整36年，教授华文及科学，曾担任科学主任（ 19年）及贷书主任（ 25年）。

他曾获孟沙坡中华小学董事会颁发作育英才奖、两次获得政府颁发卓越教师服务奖、实必丹教育局颁发UPSR科学卓越奖、保佛区华工颁发各华小服务最久教师奖、马华总会颁发长期服务奖及孟沙坡中华家教协会颁发长期服务奖等。

他也曾多次自编舞蹈训练学生，并指导演讲及诗歌朗诵，让学生获奖无数。此外，热爱写作的他，也曾获山打根文艺协会第6届和第7届全州性华文公开诗歌组征文比赛优胜奖。他也活跃于社团及庙宇活动，可谓文武双全，实至名归。