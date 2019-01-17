祖莱达：消拯人员增加．研究招标增购防火服 房屋及地方政府部正研究是否要通过新招标购入9000件防火服，取代原本购入6000件防火服的计划。

（吉隆坡17日讯）房屋及地方政府部正研究是否要通过新招标购入9000件防火服，取代原本购入6000件防火服的计划。

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部长祖莱达说，由于消拯局增加新人员，加上2015年之后并没有招标购入防火服，因此有必要增加防火服。

“新防火服招标在本月开始，预料我们2月获得6000件防火服，但是我可能会增加，因为我相信我们需要一些后备，未来可能需要用上。”

她今天为马新社执行制作，征阳集团呈献的房地产英语资讯节目——“产业焦点”（Property Hot Seat）主持推介礼后，针对之前招标购入的防火服被指不符合安全标准一事，对记者这么说。

将更严格招标

此外，询及该部将采取什么措施，避免重演购入不符合安全标准防火服的事件，祖莱达打趣地说：“我想其中一项招标条件，应该是要求供应商需要做示范……他需要进入火场。”

她较后时强调，该部将更严格招标，确保以合理价格获得最好素质的防火服。

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“2015年已进行防火服招标，但是发现这些防火服不符合规格，因此我们不能接受。如果消拯员穿着不能防火的衣服进入火场，他会被烧伤，这是不对的。

“而且，有人因为不满这些防火服而向大马反贪污委员会投报……当局正在调查，我们交由法庭去裁决。”

没禁外国人买森林城市房产

另一方面，祖莱达否认政府禁止外国人购买柔佛森林城市的房地产，反之，房政部正等待森林城市发展商提呈该区可负担房屋配额的计划。

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“没有禁止外国人购买那里的房屋……他们可以购买，我们质疑的是当地没有可负担房屋，我们正等待发展商提呈他们的计划，以了解他们在森林城市发展计划中如何纳入可负担房屋。

“他们其实已经准备了，但是我要求他们重新研究，因为我们仍不满意他们的计划。”