解决供过于求问题．房地部3月1起办房屋展 房屋及地方政府部将从3月1至3日期间举行房屋展销会，以解决房屋供过于求的问题。

（吉隆坡17日马新社讯）房屋及地方政府部将从3月1至3日期间举行房屋展销会，以解决房屋供过于求的问题。

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首购族可享折扣

房政部长祖莱达说，该展销会将提供折扣和更低价格的房屋单位，特别是对首购族。

“银行也会在场为买家提供协助。”

她今天为马新社电视台的房地产资讯节目“产业焦点”（Property Hot Seat）主持推介礼后，对记者说，这个英文资讯节目有助提升公众对重要政策、课题和趋势的意识，以及它们对房地产业所构成的影响。

首13集每集30分钟的“产业焦点”预定在2月21日开播，逢星期四晚上8时30分通过ASTRO502频道、HyppTV631频道及MYTV121频道播放，重播时间是逢周六下午2时30分。

这档节目是由制作公司APS管理服务私人有限公司所制作，并由发展商安达集团董事经理拿督斯里张孙通博士搭档知名房产律师陈佐彬联合主持；马新社则是执行制作。