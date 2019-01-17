郭素沁：增棕油需求量．生物柴油掺混率增至20% 原产业部长郭素沁说，政府计划在明年将生物柴油计划中的10%混合棕油翻倍提升至20%，以减少国内库存和增加可持续能源。

（布城17日讯）原产业部长郭素沁说，政府计划在明年将生物柴油计划中的10%混合棕油翻倍提升至20%，以减少国内库存和增加可持续能源。

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她说，运输领域落实生物柴油B10的计划之前已经分阶段实行，并在去年12月推介，同时会在今年2月在油站强制执行。

她指出，工业领域则会在今年7月1日开始落实B7计划，两项计划的落实，棕油的需求量将从37万3512吨额外增至38万6993吨。

“对运输和工业领域强制落实B10和B7计划，每年的棕油总需求估计为76万505吨，预料将对棕油价格产生积极影响。”

她今日为棕油经济回顾与展望研讨会主持开幕致词时，如是指出。由于她未克出席，其讲稿由副部长三苏依斯干达代读。

出席者有该部秘书长拿督陈耀宗、大马棕油局主席丹斯里巴克沙列和总监拿督阿末古赛里。

郭素沁说，今年是植物油脂贸易颇具挑战的一年，大马的棕油业面临国内库存增加、美中贸易局势紧张以及令吉兑美元疲软的诸多挑战。

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她指出，棕油与2017年同期的2783令吉相比，去年的价格下滑至平均每吨2232令吉。