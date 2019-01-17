三苏：研究结果不专业．世卫应撤回棕油报告 原产业部副部长三苏依斯干达说，世界卫生组织对棕油所发表的报告令大马备感困扰，政府敦促世卫撤回或纠正有关报告。

三苏（左）为棕油回顾和展望研讨会开幕后，巡视展示资料。右二和三为阿末古赛里和陈耀宗。（图：星洲日报）

（布城17日讯）原产业部副部长三苏依斯干达说，世界卫生组织对棕油所发表的报告令大马备感困扰，政府敦促世卫撤回或纠正有关报告。

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他说，大马将动用各种管道来促使世卫纠正或撤回报告，因为有关指控棕油业者采取和烟草和酒精行业相同的策略，来影响棕榈油产品对健康影响的研究报告，并不确实。

他认为，世卫作为专业组织，理应更专业的考量和探讨所有关于棕油是健康食油的研究报告。

他今日代表部长为棕油经济回顾与展望研讨会主持开幕后受询时说：“世卫的报告令大马感到备受困扰，因为这是不实的。”

他说，在2018至2020年全球棕油展望报告中，也提到了红棕榈油的使用量正提升，它具有抗氧化和抗癌作用，同时生产辅食品。

三苏感谢外长发表了严厉的声明，指若欧盟持续打压棕油，将不同意把欧盟和东盟对话论坛提升为战略伙伴关系。

他说，印尼外长也签署了相关的信函，有关信函也已发给东盟各国外长，马印两国在棕油斗争的合作良好。

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他也相信首相已有全盘的策略，第一步已致函法国总统表明了大马的立场，大马已清楚传达了不会对此沉默的信息，这是一场对抗对棕油存有负面概念的战争。

他说，政府已开始向欧洲消费人讲解棕油是安全食油，并会组团访问潜在市场国，他今晚就会出发到巴基斯坦，过后会出访伊朗和土耳其。

尽力达成每公吨RM2700

金马仑垦殖民无须担忧

针对金马仑垦殖民不满棕油价暴跌，会否影响希盟在金马仑国席补选胜算问题，他说，部长也已制定了每公吨2700令吉的目标，当局将会尽全力达致这项目标，而且也看到了正面的反应，垦殖民无须过于担忧。

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他说，棕油价在去年曾经滑落至每公吨1700令吉，但今年已上升至2100令吉，研究机构预估会上升至2400令吉。

针对反棕油运动对垦殖民的影响，他说，世行报告已清楚说明棕油协助垦殖民脱离贫穷线，缩小城乡收入差距，因此，大马对欧洲一些领袖的反棕油行为备受困扰。

“我们不会保持沉默，我们将全力讲说出真相。”

他说，大马也就各项指控进行了各种研究来应对，政府同时也在去年派团与欧洲的消费组织对话来加强消费者的信心。