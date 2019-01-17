MPOB：棕油库存．全年料减至250万公吨 大马棕油局（MPOB）估计，2019年国内原棕油库存将从322万公吨减少到250万公吨。

（吉隆坡17日综合电）大马棕油局（MPOB）估计，2019年国内原棕油库存将从322万公吨减少到250万公吨。

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产量料提高至2030万公吨

棕油局预测，今年国内原棕油产量将提高到2030万公吨，高于2018年的1950万公吨。

出口方面，棕油局预计将自1649万公吨提高到1720万公吨，全年棕油出口收入则可望从677亿令吉增长到750亿令吉。

棕油局主席丹斯里巴克沙列在棕油业论坛上说，大马棕油平均价可由2018年平均方每公吨2250令吉，走高至今年的超过2500令吉，协助棕油业摆脱去年产量减少和价格下跌的双重打击。

原棕油近期走势略有起色，大马衍生产品交易所的指标4月期货价周四报2197令吉，涨22令吉。

分析员普遍看好原棕油价格将会在次季复苏，其中马银行研究估计，原棕油行情第二季将有起色。该行说，棕油现货价已连续4个月走低，还会走疲弱1至2个月。

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马银行研究指出，棕油现货价走低通常维持半年左右，过后便会复苏。

“历史上，过去20年来，发生过两次棕油价低于生产成本情况，其一是2000至2001年，二是2008至2009年，同样情况发生在2018下半年。”

棕油局专注创新加值产品对于行业展望，巴克沙列表示，棕油局已开发科技专注于创新加值产品，如植物营养素和油脂化学衍生产品；让棕油从原产品升级至强化棕油产品价值，进而扩展欧美等成熟市场。

他指出，该局区域办事处将与各国或海外业界持续合作，增加棕油在食品和非食品的用途。

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欧盟禁止森种植须寻找新市场

全球最大棕油生产商——森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）指出，欧盟禁棕油生物柴油声中，业者需寻找新需求以抵销潜在损失。

森种植下游业务首席营运员莫哈末哈里斯在论坛上说，欧盟的60%进口使用于非食品和生物柴油。

大马需检讨生物柴油政策

他说，大马需检讨目前的生物柴油政策，增加混合量以增国内需求，并且增加非食品对棕油的使用。

他指出，认证的可持续棕油使用率欠佳，加上高棕油生产成本，导致棕油业面临很大挑战。

他说，很多快速移动消费品业者不公开鼓吹使用认证的可持续棕油，主要是对这种食油有持续的负面印象。

他指出，业者需遵守很多认证之条件和要求，也使小园主增加生产成本，而且不保障可回本。

他说，快速移动消费品业者对精炼棕油高要求，使制造成本更高导致棕油不比其他食油具竞争力。

森种植是全球最大棕油生产商（以种植面积计），同时是最大的认证可持续棕油生产商。