16亿冲绳建酒店．陈志远：英脱欧影响轻微 斥资逾16亿令吉在冲绳建造酒店的成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）说，并不认为英国业务将受脱欧停摆影响，未来放眼脱售更多资产。

陈志远（左三）和四季酒店亚太区发展部副总裁黄绍晾（右三）在成功置地首席执行员拿督彭江生（左一起）、成功集团首席执行员拿督斯里陈永钦、董事郑之芬（右一起）和盘谷银行首席执行员朱俊木强见证下达成协议。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）斥资逾16亿令吉在冲绳建造酒店的成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）说，并不认为英国业务将受脱欧停摆影响，未来放眼脱售更多资产。

广告

英业务不受脱欧停摆影响

汽车业绩胜之前

近日英国议会以压倒性多数否决该国首相梅伊的脱欧协议，导致该协议陷入僵局，问及此事会否打击成功集团当地业务，创办人兼主席丹斯里陈志远指出，这虽然对该国的经济及房产价有负面影响，但若敢冒风险的话，这也是买入房产的好时机。

他表示，该公司的英国汽车经销业务属于奢侈行业，在优良的管理下，不仅没受脱欧事件影响，业绩表现反而胜过之前。

“对于购买高级轿车的人而言，英国脱欧并不会影响他们。”

对于酒店业务，陈志远指出，该公司有意将酒店业务于新加坡上市，还在与伙伴洽商中，目前而言，该公司将长期持有大马酒店，并放眼脱售海外资产，以管理其债务股本比。

酒店业务拟狮城上市

广告

他指出，脱售京都四季酒店事宜目前仍在洽谈，由于这座酒店是会赚钱的资产，必须溢价出售。

他补充，京都酒店出售后，剩余的住宅单位可能也以高价售出，但一切尚未敲定。

只要价格适合可售资产他重申，只要价格适合，所有资产皆可脱售，包括该公司即将建设的冲绳四季酒店，未来也不排除出售的可能。

他是在与四季酒店签署管理协议后，发表上述谈话。

广告

成功集团子公司成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）委任四季酒店管理旗下冲绳四季酒店。

陈志远指出，该公司在冲绳的发展计划预计花费4亿美元（约16亿4600万令吉）发展成本，发展总值料达10亿美元（约41亿令吉），预计4年内完工。“发展成本将通过银行贷款筹获。”

上述发展项目占地100英亩，其中酒店约为30英亩，该地段靠近机场和旅游景点，距离那霸国际机场北边约50公里。

陈志远说：“受当地政策影响，酒店最高仅建4楼，而我们还剩70英亩的土地，能够建设更多三星级和四星级的酒店或商场，而一切还需看四季酒店建成后再做打算。”

他表示，冲绳四季酒店每晚房价至少在1000美元（约4114令吉）。