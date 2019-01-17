达祖丁：促进散户交易．扩大借票卖空股项 将于2月离任的大马股票交易所首席执行员拿督斯里达祖丁表示，虽然借票卖空活动看似投机，但却是完善股市生态系统的重要一环，未来将继续促使股票借贷发展，其中包括计划扩大现有239只符合借票和卖空资格的股票名单。

（吉隆坡17日讯）将于2月离任的大马股票交易所首席执行员拿督斯里达祖丁表示，虽然借票卖空活动看似投机，但却是完善股市生态系统的重要一环，未来将继续促使股票借贷发展，其中包括计划扩大现有239只符合借票和卖空资格的股票名单。

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马股稳定

亚太区第二

达祖丁在推介交易所和艾芬黄氏投资银行合作的股票借贷（SBL）服务后指出，尽管2008年股市充满挑战，但马股表现相对稳定，更是亚太区表现第二好的市场，远胜新加坡、泰国、香港和上海等同侪。

“截至去年杪，每日平均成交量为24亿股，略高于前期的23亿令吉，归功于去年落实的散户日鲜卖空及全国散户推广活动等计划。”

他解释，通过借票措施允许投资者向其他有对冲和护盘需求的投资者出借股票，并取得额外回酬，是交易所提升股票流动和活跃的关键措施之一。

“虽然通过股票借贷来促成卖空活动看似投机，但却是完善股市生态系统的重要一环，因此我们决定股票借贷的参与者范围，从机构投资者扩大至散户。”

从机构投资者扩大至散户

多元强化流动性

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达祖丁指出，随着大马朝东盟领先市场目标迈进，交易所将透过推介更多的产品、提升设施和平台等工作来持续强化市场吸引力。

“展望未来，我们的股票借贷发展规划，包括计划扩大现有239只符合借票和卖空资格的股票名单，以达到多元化和强化流动性效果。”

交易所股票市场董事马兹尔随后透露，交易所现仍与证券监督委员会紧密合作和探讨扩大借票卖空名单事宜，但并未设下具体时间表。

散户拥1373亿资产

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交易所与艾芬黄氏投资银行携手推介散户借票（SBL）服务，让散户投资者善用闲置资产来获得更高的回酬。

提振总体资产回酬

达祖丁指出，截至2018年12月杪，马股的187万名散户户头共有1373亿令吉资产，而投资者可出借闲置资产，通过借票卖空交易来赚取额外收入，从而提振总体资产回酬。

“我相信艾芬黄氏投资银行通过周四的推介活动将打开散户借票市场，鼓励更多散户投资者加入机构投资者的脚步，善用股票借贷措施来强化现有资产回酬。”

散户投资者扮演显著角色

艾芬黄氏投资银行集团董事经理拿督麦莫那哈山在推介仪式上表示，散户投资者在本地资金市场持续扮演显著的角色，占去年马股净交易量的17%，因此集团希望与交易所合作将新产品推介给散户投资者，以强化闲置资产表现潜能。

零售借票服务可让散户投资者将现持有，但无意立即脱手的闲置资产借给艾芬黄氏投资银行，而后者将向借票的散户投资者提供利息收入，因此潜在收入可能比日常股息收入为高。

他解释，集团借票服务将由曾主导大型岸外和本地金融机构借票服务的团队管理，并与高度自动化处理程序的综合借票系统相辅相承。

艾芬黄氏投资银行在去年第三季已试跑零售借票服务，初期仅在3家分行落实，并成功在短短2个月内贷得零售客户总值850万令吉的股票。艾芬黄氏投资银行放眼2019年能取得5000万令吉的借票规模。