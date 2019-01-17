大马羽球赛·大马8组球员闯8强！ 大马羽球超级500赛今晚结束第二圈赛事，主场出击的球员们在地利人和的优势下，不负众望地发挥出色表现。

大马男单自由人刘国伦晋级8强。（图：马新社）

（吉隆坡17日讯）大马军团在主场接连报喜，共有8组单双打球员闯进8强，仅有2组双打止步16强。

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大马羽球超级500赛今晚结束第二圈赛事，主场出击的球员们在地利人和的优势下，不负众望地发挥出色表现。

李梓嘉硬碰安赛龙

在男单项目方面，20岁的国羽男单李梓嘉面对日本世界排名第9的西本拳太，以21比15、21比17勇挫对手，拿下两人2次交手以来的首胜。

西本拳太昨日才在首圈赛爆冷打败世界第1的同胞桃田贤斗。

世界排名37的梓嘉将在明日的8强对垒丹麦的前世界冠军安赛龙。

31岁自由人刘国伦也延续良好节奏，以21比18、21比7轻取丹麦的斯文德森，复赛将硬碰中国的2号种子石宇奇。世界排名31的刘国伦曾在2016年8月的印尼大师赛激战3局后不敌石宇奇，两人将阔别两年5个月后再度交手。

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吴堇溦约战何冰娇

女单方面，18岁的吴堇溦越战越勇，继昨日首圈爆冷打败世界排名第5的日本名将山口茜后，今日再以21比13、21比10横扫中国新秀张艺曼，明日将与中国另一选手何冰娇争夺一席半决赛权。

大马女单吴堇溦晋级8强。（图：马新社）

两人自青少年赛打到成年赛，可说知彼知己，而在成年赛的交手纪录，堇溦稍以2胜1负领先，并且已对冰娇2连胜。

男双方面，世界排名23的大马小将谢定峰与苏伟译是今日最大惊喜，两人爆冷以26比24、21比15淘印尼5号种子法加与莫哈末莱恩，8强挑战丹麦的4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

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2男双分头对日本组合

自由人“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强则首胜克星，两人以直落两局21比19、24比22险胜印尼的两届世界冠军莫哈末阿山与亨德拉，在双方5次交手以来，首次战胜对方。

刚在上周泰国羽球超级300赛打破两年冠军荒的“双蔚组合”，将在复赛迎战日本的3号种子远藤大由与渡边勇大。

而今天最后一场上阵的国羽男双张御宇与王耀新，则激战三局以21比13、14比21、21比10力挫丹麦的道加德与索加德，明日8强将硬碰日本2号种子嘉村健士与园田启悟。

大马男双张御宇（左）与王耀新晋级8强。（图：马新社）

顺莹组合“内战”顺发洁敏

在混双项目方面，上周刚在泰国赛夺冠的自由人陈炳顺与吴柳莹，在先失一局下以17比21、21比17、21比15逆转淘汰卢恺与陈露，挺进8强。

顺莹组合明日的对手正是国家队的师弟妹吴顺发与赖洁敏，后者以21比13、21比19淘汰日本的保木卓朗与永原和可那。

此前，“顺莹组合”与“发敏组合”曾在国际赛有过一次交手，炳顺与柳莹在去年的印尼公开赛上以直落两局21比19打败师弟妹。

无论如何，国羽女双“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯以9比21、18比21不敌印尼组合尤菲拉与加乌莎法蒂拉，大马女双也宣告全部止步本次赛事16强。

上个月刚从骨痛热症痊愈的大马自由人男双徐家铭与搭档刘隽程，则以13比21、14比21不敌丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申，无缘8强。