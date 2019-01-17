疑遭抢劫后奸杀· 清洁女工全身赤裸卧尸床上 当地居民表示，死者是傍晚下班回家后，遭人数不明的匪徒闯入屋抢劫财物后，再把她奸杀。

（雪兰莪·沙登17日讯）一名印尼籍清洁女工今日傍晚被人发现全身赤裸、舌头外露，遭人勒毙在住所卧室的床上；警方初步调查怀疑，此事件为先抢劫后奸杀案。

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上述骇人命案，于今日傍晚7时左右在沙登区大学岭B座组屋顶层5楼的某单位被揭发。

死者嘉米拉（33岁）为单亲妈妈，育有1名10岁大的女儿。

据悉，死者生前是和5名亲友包括弟弟同住在有关单位，至于死者的女儿则在印尼的家乡。

据当地居民表示，死者是傍晚下班回家后，遭人数不明的匪徒闯入屋抢劫财物后，再把她奸杀。

据死者弟媳费特莉(32岁）说，死者被发现时，全身赤裸，尸体已僵硬，颈项勒缠着1条衭子。

她说，屋内遭人搜的一片凌乱，死者的手提袋、金饰全部不翼而飞。

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“死者相信是遭人先抢劫，后奸杀！”

沙登警区主任依斯马迪助理总监受询时指出，迄今尚未有嫌犯被捕，警方的调查行动还在进行中。

警方查悉，死者的钱包及金饰全部不翼而飞，相信皆被凶徒掠走。

至截稿时，查案的沙登警方及鉴证组仍封锁命案现场进行调查。