选最好首相 纳吉大胜敦马？赛沙迪没进行民调 近日，有人冒用赛沙迪的脸书名义，创建一项名为“谁是马来西亚最好的首相？”民意调查。

（八打灵再也17日讯）青年及体育部长赛沙迪在社交媒体脸书公开号召网民投选大马最好的首相，前首相拿督斯里纳吉竟获最高票数？青体部长办公室今日澄清：“没有这回事，那不是赛沙迪的脸书。”

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近日，有人冒用赛沙迪的脸书名义，创建一项名为“谁是马来西亚最好的首相？”民意调查。截至今晚11时35分，共有超过3万9000张选票，投票结果显示，在马哈迪和纳吉之争中，有高达80%的网民倾向投给纳吉，而马哈迪仅获得20%的低票数，远远被抛离在后。

部长办公室接受《星洲日报》的访问时表示，赛沙迪只有两个脸书账号，即个人和粉丝专页，有关社交媒体流传赛沙迪创建的民意调查，并非他本人。