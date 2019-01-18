病房的婚礼 最后的祝福‧儿子用爱接纳母亲抉择 “我们告诉她，她即将去一个更美好的地方，她点头。我们只希望到了这一天（死亡），她能安心，没有牵挂。”

蔡女士在众人的祝福声中，为另一半戴上婚戒。左为黄燕儿医生。

（砂拉越·古晋17日讯）“在妈妈人生最后的旅程，我们只希望她快乐、幸福。”

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上周五在砂拉越中央医院安宁疗护病房，末期癌症患者蔡女士与伴侣陈先生结婚。一场简单但意义深远的婚礼在病房举行，婚礼的照片经社交媒体广传引起轰动，许多网民为此深受感动，纷纷献上祝福。

蔡女士的两名儿子符先生接受《星洲日报》访问时说，他们只希望母亲不要带有一丝遗憾离开人世，因此抱持成全与祝福的心，欣然接受这场婚礼。

蔡女士表心愿欲完婚

蔡女士（76岁）是卵巢癌末期患者，健康每况愈下的她，上周三（9日）在牧师例行到医院关怀病患时，强撑虚弱的身体，缓缓吐露想要与伴侣陈先生（80岁）完婚的心愿。

于是，安宁疗护病房医生和医护人员的全力发动，找来义务摄影师和小提琴手，蔡女士上周五（11日）在医生和医护人员细心妆扮下，披上粉红头纱，戴上白手套，由陈先生推轮椅步入院方特别腾出充当临时教堂的房间，在小提琴手拉奏婚礼进行曲的音乐声中，由牧师主持婚礼。

符先生说，母亲身体虚弱且精神状况不佳，家属听闻母亲有再婚的念头对他们而言是唐突的决定，但兄弟们未顾虑太多，决定点头答应。这是一份成全的爱，在母亲的生命进入最后倒数，他们唯一盼望的是，看见母亲快乐，把握最后的幸福。

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符氏兄弟深知母亲时日无多，他们选择敝开心扉，用爱接纳母亲的抉择，甚至也以坦然之心与母亲谈死亡。蔡女士从3年多前被诊断患癌，一直怀抱坚强和勇敢的心积极配合治疗，在亲友的关怀和陪伴中，蔡女士从未言弃。儿子们看在心里，即为母亲受病魔的折腾而心疼，亦为母亲不轻易放弃治疗，争取每一个活下去的机会而骄傲。

“我们告诉她，她即将去一个更美好的地方，她点头。我们只希望到了这一天（死亡），她能安心，没有牵挂。”

医护人员全力配合婚礼

得知将举行婚礼，蔡女士一反常态，显得有精神。她主动告知医护人员想要为指甲涂上象征喜气的红色指甲油，也希望能戴上白手套。为了这场病房的婚礼，安宁疗护病房的医生和医护人员费尽心思全力配合，在婚礼的前一晚8时许，更为蔡女士找来粉红色头纱。

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医生和医护人员的细心照料和协助安排和布置，让符氏兄弟感动又感激，更庆幸，母亲在最后的时日能得到安宁疗护的全面照顾。

婚礼之后，病房的其他病人和家属纷纷献上祝福，这份喜悦也感染了在场的每一个人。

陈先生：只想陪至爱到最后

至于陈先生，他说，即使知道女友随时都会撒手而去，他仍愿意和她行婚礼。访问结束后，经过蔡女士的病床，床头旁的桌子搁著播放老歌的手机，陈先生弯著腰握紧另一半的手，跟着音符对她边唱歌边抚摸她的手。全天候在医院照料另一半的他，只想陪至爱到最后。