带队取缔洋垃圾厂· 杨美盈斥责官员需有效率 她说，从目前已取缔的61家非法洋垃圾厂，预估充公的塑料超过100吨，数量非常惊人。

杨美盈（左二）当面斥责官员往后展开取缔行动时需有效率。左一为阿兹米占。

（雪兰莪·巴生17日讯）能源科艺环境部长杨美盈指出，该部为了加速铲除国内非法洋垃圾厂，特别为环境局定下关键绩效指标（KPI），即在今年第一季需取缔100家非法洋垃圾厂，目前已成功取缔及查封61家！

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她说，尽管政府已停止发放进口废塑料（洋垃圾）的入口准证，但从去年1月到7月，大马其实已有大量洋垃圾引进国内，如今这些洋垃圾遍及全马，其中雪州是非法洋垃圾厂“热门区”。

她披露，环境局目前先从雪州开始展开取缔，接着今日也会在吉打展开取缔行动，过后才进一步扩大到全国各地。

已鉴定97家非法洋垃圾厂

“环境局目前鉴定到的非法洋垃圾厂有97家，雪州占最大宗，高达61家，柔佛有6家、森美兰10家及其余在其他州属。”

杨美盈今日带队到巴生直落昂展开非法洋垃圾厂取缔行动后表示，该部相信还有更多非法洋垃圾厂未被“发现”，不过环境局会持续展开取缔，并确保在今年第一季达到100家。

她说，从目前已取缔的61家非法洋垃圾厂，预估充公的塑料超过100吨，数量非常惊人。

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她披露，地方政府充公有关塑料后，可拍卖给合法的塑料厂，或销毁处理，避免业者转移阵地，继续非法营业。

她补充，被查封的非法垃圾厂，当局也会确保断电断水，瘫痪工厂的运作，以避免业者“重操旧业”。

“我也希望全国人民能扮演政府的眼睛，若发现临近有非法洋垃圾厂，务必通知人民代议士，以便能要求地方政府展开取缔，阻止非法洋垃圾厂继续运作。”

由于洋垃圾厂大门深锁，市议会须调动大型器具剪锁而耽误一些时间让厂内员工逃走，引起杨美盈（右）不满。