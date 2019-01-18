恐怖情人！交往1个月分手·公车站砍前女友头19刀 根据《贵阳晚报》报道，1月15日上午10时，黄声美正在公车站等车时，突然听见身后有人叫他，转过头发现是前男友张男，没想到对方拿起一块砖头就朝她头部砸，把她砸倒在地。

女子被前男友在大街上砍头19刀。

（中国·贵阳市18日讯）中国贵州省贵阳市发生一起恐怖情人砍人案。女子黄声美在公车站等车时，突然遭张姓前男友持砖头朝头部猛砸，又狂砍她19刀，前男友因为交往1个月就被甩而心生不满，并对黄声美一家人发出死亡威胁，直到1月15日下手行凶。黄声美目前因为头骨碎裂、颅内出血仍然昏迷不醒。

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根据《贵阳晚报》报道，1月15日上午10时，黄声美正在公车站等车时，突然听见身后有人叫他，转过头发现是前男友张男，没想到对方拿起一块砖头就朝她头部砸，把她砸倒在地。之后，张男又拿出尖刀朝她头部狂砍。黄女出于自卫，用手护住自己头脸，但手指却被当场砍断溅血，身上的白色羽绒衣都被染成一片血红。

事后黄女被紧急送医，检查发现她头部刀伤有19处，同时部分头骨破裂伴有颅内出血，手指也被砍断数根，由于伤势严重，院方已经发出病危通知书，并先对她进行开颅手术。医师表示，病患至少要14天之后才能苏醒。

家属表示，黄女曾与张男交往大约1个月，期间发现对方多疑、偏激、难以相处，于是提出分手。张男不愿接受，还长期向黄女及家人骚扰恐吓，甚至传讯息呛“只要我没死，一定让你们来给黄声美收尸”、“小刚（黄女弟弟）有胆量你就砍死我，不然半个月后你一定会看见你姐的尸首”。由于张男屡次威胁，家人建议黄女辞去原本的工作，没想到还是发生了意外。

据悉，张男案发当天就已经向当地派出所自首，目前详细案情仍在进一步调查中。

