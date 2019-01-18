郑丁贤·野村道出人们心底话 它将大马证券评级从“中立”，下调到“减持”。在它对东南亚5个国家进行的评估中，大马是惟一被降级的国家。

上星期，日本野村证券对大马经济敲了几下警钟。

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它将大马证券评级从“中立”，下调到“减持”。在它对东南亚5个国家进行的评估中，大马是惟一被降级的国家。

它也提到，大马2018财政赤字将达到3.9%，而不是政府预测的3.7%。

财政部长高调驳斥野村对财政赤字的看法，认为并不正确；大马2018年的财政赤字依然是3.7%。

金融界人士的反应是，政治人物没有必要和资信评估机构辩论。

政府有本身的角色，国际评估机构有它们的专业，也有其评分标准；它们根据本身的一套作业程序，包括其研究方式，而达致其结论。

被评估的国家，可以不同意评估结果，但也需要检讨本身的弱点，是否政策出现问题，改革不到位……。

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从来没有听说过，政府和评估机构争辩，评估机构会让步，改变评级；也没有听说过，投资者宁可相信政府，而不信任有声誉的国际评估机构。

如果评估机构的评鉴失真有误，那么，它是拿石头砸自己的脚，人们会对其信用产生置疑。

不管怎样，如果只是纠缠在财赤是3.7%还是3.9%，那么，恐怕是转移了焦点。

我阅读了野村的评估报告，才进一步了解它看淡大马经济，下调大马证券评级的理由。

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野村列举了几个因素，包括因为取消消费税而导致政府收入减少，棕油价格低迷，石油价格滑落，让大马成为区域内收入增长率最低的国家。

而一语惊醒梦中人的是，野村认为“大马政府没有确切的进行改革，也没有推动经济扩张的政策。”

“我们期望大马政府会提升效率，减少贪污，以及开放特定领域，让私人界可以和政府公平竞争；但是，到现在，我们只看到一些‘简单’的做法，而如关闭一些政府机构，把一些部门交予国会监督，削减一些计划等等。”

野村的见解，道出了人民深切感受，却又不知如何说出来的道理。

国家目前的经济窘境，是改革缓慢，没有提出方向，甚至没有政策。

野村也认为，大马的政府，还热衷于政治斗争，政党分裂，拉拢跳槽。这是政府不能专注发展经济的主要原因。

野村说出了我们的心底话，而政府听到了没？