胡玖洲·一如当初 你说九月的天空会沾染灰色的情绪 空气弥漫着胡椒的气味，辣得呛鼻

你说九月的天空会沾染灰色的情绪

空气弥漫着胡椒的气味，辣得呛鼻

我说那是火与木相爱的痕迹

如五行相克一般，一物降一物

必须用场暴雨，悼念残火的余烬和眼泪

关于云朵和其他，只能安抚

天空哭泣的气象被刻意压抑

失去阳光的幼苗只能站在原地对望

彼此相濡以沫

失衡的大自然该如何原谅

无处安放的美景，为所欲为

你轻轻的笑

木的燃烧

是为了成全火与土的爱情

就像轮回一般

多年以后他们之间还是会出现第三者

一如当初

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行人用口罩拒绝悲伤的故事

我无从遐想，呼吸与伤心

是个季节性的同义词

看得见的笑声是名词，如此婉约

在口罩遮蔽嘴唇时，干涸的语音

——哑了，和那只老鹰一样，那么安详

仰望大鸟从我头上掠过

那是经过计算的安全距离

它不会想要接近我，也不会想要接近天空

我走遍每个购物商场寻找流泪的答案，你窃笑

答案早被风吹走了，顺着北方，更北方

你说，赤道的木向往冬季，一路向北

却在经纬线的交错中迷了路

逗留此地，生根，发芽，写诗

住在遍地野花的彼岸，跟他们一样

说着遥远而古老的故事，然后死去



天空隐藏太多的秘密

无法负荷的情绪软禁路过的湿气

黑夜是屏障，拒绝慰问的访客

和一张张未知去往的机票

猫的指尖在鱼池来回拨弄

刮起了无以言状的小小风暴

断线的风铃化成蝴蝶

惊扰了熟睡的你

我将诗集放下，望向天空，抑或

饱和的云层

情绪降落成一片花海

我无法记清每朵花的花语

成了滂沱下的哑巴，只能注视着

一颗雨滴

醒来后，你窃取我的诗集逃亡

如同那灰色的爱情故事

每年上演一次