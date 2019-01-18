加强3执法机构协调性·重整沙东指挥区 （亚庇17日讯）政府正深入探讨沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）的指挥系统，以期在国防卫队、警方及海事执法机构达到指挥的一致性与协调，让沙巴东部防御能力得到最大的发挥。

探讨指挥链更系统化



政府将重整沙东指挥区指挥系统，令防御能力得到最大的发挥。

（亚庇17日讯）政府正深入探讨沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）的指挥系统，以期在国防卫队、警方及海事执法机构达到指挥的一致性与协调，让沙巴东部防御能力得到最大的发挥。

探讨指挥链更系统化

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陆军东部作战指挥部总司令拿督占布鲁斯中将今日陪同国防部副部长刘镇东出席与沙巴退伍军人协会对话会。他于新闻发布会上回应记者，关于沙巴边境屡遭武装分子侵犯的课题时，这么说。

他说，国家领导层正在深入探讨，如何让沙巴东部特别保安指挥区的“指挥链”（chain of command）更系统化。

“‘指挥链’确实需要被调整，唯有各相关部门及单位如国防部、内政部及大马海事执法机构的相互配合，达成共识下，才能在展开防御工作时，发挥最大成效。”

3单位隶属3部门

日前，内政部副部长拿督阿兹斯查曼说，在沙东指挥区作业的单位和机构分别有国防卫队、警方及海事执法机构。各个部门都有本身的主管和领导，在下达命令上或会面的一定的问题。

“正因为此，我们正研究沙东指挥区所能扮演的角色，包括是否要改善该组织，以及其他执法单位的角色，探讨如何能更有效率地跨单位下达命令。”

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在沙东3个执法单位，警方隶属内政部、国防卫队隶属国防部、沙海事执法机构归首相署管理，各自有本身指挥部，因此会出现指挥不协调问题。

盼邦沙摩洛法律公投通过

另外，刘镇东说，国防部了解沙东指挥区所面临的挑战，政府已积极寻找最佳方案。

他也说，沙巴边境安全也和菲律宾南部治安息息相关，因此希望棉兰佬支持邦沙摩洛法律公投能顺利通过，使得当地恢复和平，将对沙巴治安大有助益。

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菲律宾选举署将在1月21日，在回教自治区北兰佬及北古岛部分地区、古岛市，以及描斯兰举行支持邦沙摩洛法律公投。

菲律宾总统杜特地希望公投顺利通过，使得邦沙摩洛法律为当地取得和平。