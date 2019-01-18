中国游客·越来越少？·刘静芝：不减反增 （亚庇17日讯）州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝今日否认来沙巴的中国游客人数连续下跌，强调中国游客人数有增无减。

（亚庇17日讯）州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝今日否认来沙巴的中国游客人数连续下跌，强调中国游客人数有增无减。

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“我不认为中国游客有下降，相反的不断在增加，尤其是来临2月到3月，会比预期的增加更多。”

“我不知道有关新闻消息来自哪里，它并不属实。”

也是副首长的刘静芝今日在州政府新春门户开放庆典新闻发布会上，针对有报章引述州旅游局发布截至去年11月的统计，到访沙巴的中国游客人数连续3个月下降的新闻，作出回应。

刘静芝回应时向旅游局总经理苏再妮求证，指截至去年11月，单单中国游客已超过50万人次，超过去年设下的中国游客人数目标。

“分散各区感觉变少”

苏再妮补充，或许有亚庇民众感觉市区的中国游客变少了，其实并非少了，而是被分散了。

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“中国游客如今不仅仅在亚庇旅游，也到仙本那、山打根、古达、斗湖甚至内陆旅行。”

“中国游客仍然陆续有来，去年人数比前年成长了4.9％。我们也向航空公司和酒店确认过，来临农历新年迎来的中国游客会比去年更多，四星及五星级酒店客房几乎被订完。”

至于今年的春节包机，苏再妮表示比去年少，但其实是因为中国城市直飞亚庇航线和航班增加。

“今年开始，中国直飞亚庇的航班达到每周117趟，包括去年最后一季增加的厦门、昆明、重庆和澳门直航，其他城市如上海、广州等航线仍在运作。”

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3月赴欧美宣传沙

刘静芝强调中国游客的成长空间依然乐观，其部门今年也会加强向其他国家包括欧美促销沙巴的宣传。

她指出，3月份她会率团访问德国柏林，之后陆续访问其他欧洲国家，以拉回欧美游客。

她认为，州旅游业不能单靠中国游客市场支撑，而是需要保持市场平衡，另外也看重国内游客市场。

刘静芝说，其部门将设法让欧美游客直接到访沙巴，如可借助已开辟沙巴航线的汶航、中国南方等拥有庞大市场网络的航空公司，为沙巴打开迎接欧美游客的方便之门。

她表示，旅游业是沙巴最大的经济成长体，透过更好的宣传与包装才能留住游客，为本地市场和经济带来连锁效益。

带更多包机到根湖

提到为山打根和斗湖带来更多包机，刘静芝表示还要再加把劲，包括策划和推出更多吸引游客的卖点和配套，如甫推出不久的Cuti-Cuti Tawau等。

她补充，该部门今年也投入在推动社区旅游，目前已有16个县成立以县官为首的社区旅游发展局，自行开发和促销社区旅游业，年均收入从30万至400万令吉不等。

她说，该部门已设下关键绩效指数，年杪前完成全州25县皆成立及启动社区旅游发展局。