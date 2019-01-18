刘放·华校生的乐谱 音乐乐谱，有繁简之分。前者又名五线谱、钢琴谱、豆芽谱；谱里的音符形似豆芽。顾名思义，简谱就是简化的五线谱，尤其指音符的形状，那就是配上音调的数字1到7。

音乐乐谱，有繁简之分。前者又名五线谱、钢琴谱、豆芽谱；谱里的音符形似豆芽。顾名思义，简谱就是简化的五线谱，尤其指音符的形状，那就是配上音调的数字1到7。

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纵观一生，个人是从小学时学简谱，初中时简繁谱兼并。大学之后，尤其是退休之后，就逐年离谱。弹钢琴或歌唱，多凭储存着的往日靠谱所学，还算靠谱，大概也离谱不远。中学时候，也学过好几首半古典的钢琴曲，上百首的各地民歌，和一些怡情的电影插曲如〈夜半歌声〉、〈上海滩〉、〈小李飞刀〉、〈杜鹃花〉、〈梭罗河畔〉等，原曲是有谱的。总学不会的是既离谱又不靠谱的，如口唱山歌和猫王、迈克积逊的摇滚乐猿步乐。

对中华民族来说，繁简谱都是舶来品。传入之前，中国已有传统的宫廷和民间乐谱，皆以五音为基础。洋谱于清末民初传入后便落地生根，却到一九三〇年代才在上海开花结果。在国民政府的推动下，旧日的南洋侨校学生学习音乐，也靠那两洋谱。其中采用简谱的似乎更多也广。

不久前，就读小一的孙子问我一个极像“#”字的符号是什么。令我惊讶是，他打开的音乐本子全是简谱，即1234567，而不是五线谱。我仿佛记得三十多年前，小女也问过我这些音阶的符号，不过，她那时是用豆芽的。

往后退回一甲子，我个人上小学音乐课时，多用简谱，都是手写油印的；也稍学五线谱。至少，音乐老师杨善清就教过一首学习五线普的歌。歌中曰五线谱虽麻烦，却并不难。这也可见证于新加坡王先生的音乐学习经验。他在二〇一八年十二月十七日的文章中提到，他读小学时也以简谱为主；也稍学过五线谱。他形容五线谱像栖息在电线杆上的燕子，七上八下，摸不着头脑。

我没放弃五线谱。读高中时曾学习弹奏Fur Elise和Turkish March，及较后不少意大利民歌，如M.Lanza和L.Pavarotti及另两团友经常演唱的，都得用五线谱。我在槟城的世界琴行购买活页乐章时，还天真的问是否也有简谱。那是一九六一年，连民歌也还没有简谱的。

其实在结构上，繁谱是含有正副两列音符的；副列是和音，附在下列。弹奏钢琴时是左手掌控那部份。正列是歌唱的主音，弹歪了当然一耳了然；钢琴手和歌手会觉得主音部份比较容易掌握，犹如那首小学五线谱歌所谱：“熟来一点不困难”。

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副列却难以记忆。但弹奏古典曲子时，却必也得一板一眼，丝毫不能自创。自创的就不是贝多芬了。尚记得刚学弹这些古典文艺歌曲时，对这副列的黑白键的掌握，常常搞到焦头烂额。又如那首五线谱歌：“高高低低好麻烦”。我不是一板一眼的人，稍为自创好了。贝多芬欲哭无泪。有次我莫名其妙地被拉去为一槟城的合唱团伴奏《天鹅湖》，情景就是这样。

被译成简谱的著名民歌，仅译正列的音符。副列是留给伴奏任选一道：采用一板一眼的原谱副列音符，或自行创作。在后种情况下，伴奏的创意便百花齐放了，不再一板一眼了。香港过去有所“邵光音乐学院”，便训练出不少此类人才。已知旧日马来亚广播电台的音乐总监，钢琴家林廷坤，曾是邵光的入室弟子。

唱歌的只看繁谱的正列音符，或仅看简谱。昔日同辈的马来亚男高音李德美、王殿南、杜祖舜都按简谱而唱。维也纳少年合唱团演唱时所看的谱，应是正列的五线谱。于二〇一八年三月三日，那十几位学童从中国云南山地，经历千山万水飞到纽约爱乐音乐厅演唱〈小河淌水〉，所本的应是源自西方落脚东方的简谱。

最近（二〇一八年十月二十三日）在新加坡的电视台一个专访旧日华校的节目里，才得知在一九五〇-六〇年代，确有其他华校的音乐教材也以简谱为主。节目中受访问的有位校友李女士，过去是该校的口琴队的成员，她说若乐谱来源是五线谱，他们乐队会把它翻译成简谱。

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另又获阅麻坡歌手许先生，叙述他中学时代如何执迷于文艺歌曲。他说他班上或认识的女生，很多都曾给他抄歌，当时已形成一种风气。这种风气在怡保也盛行过，尤其是合唱团的团友。同好周亚明便曾给我抄写过周书绅的〈夜曲〉。许文中又提及其夫人在生时，如何一起共度夫唱妇随的好时光。

另一位共度好时光就是在歌坛活跃多年的田鸣恩和陈毓申夫妇，他们把〈茶花女中的饮酒歌〉和〈踏雪寻梅〉唱红了。我收藏着的是简谱。

同是二〇一八年，十一月，有位演奏邓丽君的《月亮代表我的心》（MyMoonMyHeart）的西方著名钢琴家，听来应是用简谱奏出的。给该曲配和音或和弦，对大师来说是易如反掌的事。郎朗就多次弹奏过《黄河大合唱》，他不也用简谱吗？

简谱被广泛的采用，已把世上所有种族的社会距离拉近了。这和上世纪英哲罗素大力提倡波兰学者所创的国际语“依是不难懂”（Esperanto），可说是异曲同工。

余绪

也许你不喜欢任何乐器，也无动于繁简乐谱。也许你不作曲，也不曾为歌曲填词。也许你从来不听演奏或演唱。也许你真的没心情唱支歌。也许你根本就没时间听听歌。也许你所看过的南洋华文小说，都没告诉你先辈们经常唱歌或听歌。那你就无法了解一位许先生的心境：他每晚就寝前，必为永别的夫人唱一首她喜欢的歌。你来得及吗？