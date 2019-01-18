资源丰厚却内供不足·业者被迫进口木桐 （亚庇17日讯）虽然沙巴是全国森林覆盖面积最大的州属，拥有最丰富的森林资源，但沙巴木材加工业者却长期向西马及印尼进口木桐。

沙巴木材原料供应不足，被逼入口木材供下游工业。

（亚庇17日讯）虽然沙巴是全国森林覆盖面积最大的州属，拥有最丰富的森林资源，但沙巴木材加工业者却长期向西马及印尼进口木桐。

广告

本州2家木材加工厂，即嘉木私人有限公司及BORNEA BENAR私人有限公司今日向到访的首长拿督斯里沙菲益透露，由于沙巴木桐出口国外，木材加工业者长期以来无法在本地获得充足木桐供应，被迫向西马及印尼进口木桐。

多年要求“留木”不果

嘉木私人有限公司董事经理陈鼎元说，多年来，他不断要求州政府将部分木桐留在本州发展木材加工业，惟一直无下文。

“沙巴生产的木桐都出口至国外，我们在本地无法获得木桐供应，被迫向西马进口。”

也是沙巴木业协会署理主席的陈鼎元指出，由于木桐供应不足，许多业者无法营运下去，被迫结束生意，其余则在苦撑。

“以民兴党为首的州政府去年宣布冻结木桐出口的措施让木材加工业者喘一口气，使我们看到一线曙光。”

广告

建议永久性禁木桐出口

“我们建议州政府永久性禁止木桐出口，全力刺激木材加工活动。”

除了木桐供应来源，陈鼎元说，木材加工业也面对劳力短缺，水供设施不足、原料成本高涨及港口运作欠缺效率的问题。

“这些因素导致业者须承担额外的作业成本。”

广告

考虑到沙巴州劳力缺乏，陈鼎元支持州政府将非法移民合法化的措施，通过调整政策让这些无证件者成为具生产力的劳力。

有信心改善产品品质

BORNEA BENAR私人有限公司负责人卡伦指出，多年来，该公司无法在本地获得充足木桐供应生产加工木材，被逼向西马及印尼进口木桐。

“新政府宣布木桐出口令禁令是扶了我们一把，使我们有信心面对充满挑战的环境。”

卡伦说，一旦本地木桐供应充足，业者将有信心投资新技术设施改善加工木材产品的品质，并将产品多元化，提升竞争力。

沙菲益（中）在陈鼎元（右）及州秘书哈欣（左）陪同下观看木门制作程序。

沙菲益：近期召集业者

更多措施扶助木业

州政府今日承诺将推出更多措施扶助木材加工业，确保本州业者获得充足的木桐供应。

冻结出口令需时见效

首席部长拿督斯里沙菲益指出，州政府近期将召集利益相关者，包括沙巴森林局、沙巴基金局及亚庇工业园有限公司进行会议，以便了解业者需要多少木桐供应量。

他说，随着州政府冻结木桐出口，沙巴未来料有充足木桐供应木材加工业，只是木桐出口冻结令的实行尚在初期阶段，需要一段时日才能显露效果。

“木材加工业将是州政府聚焦发展的主要领域，我们准备推出更多措施发展此领域，善用森林资源创造最大经济效益。”

“我们并不贪图木桐出口税，我们要把木桐留在本地发展木材加工业，为本地人创造最多的就业机会。”

沙菲益认为这项措施所产生的经济效益胜于出口木桐。

前朝无节制大量出口

沙菲益今日访问本地2家木材加工厂，即嘉木私人有限公司及BORNEA BENAR私人有限公司后，接受媒体访问时这样表示。

他说，沙巴是森林资源最丰富的州属，但前朝政府却毫无管制地大量出口木桐，以致许多业者在长期缺乏木桐供应的情况下，无法营运下去。

“我认识一名斗湖业者，他经营的木材加工厂两年前被迫结束生意，导致800多名员工失业。”

沙菲益获知本州业者须从西马及印尼进口木桐后感到震惊，他强调州政府将采取更多措施确保本地木桐供应充足。