猪脚妹·蒜蓉香菇面 他小口又轻巧地将饭送入口腔，一点都不沾嘴。这般谨慎的模样使我怀疑他其实是个被下了禁咒的女巫，只有在夜寐时才能幻回原样。

（图：何慧漩提供）

这是三个月后的故地重游。

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申时随着微风拂来，洒满阳光的河镜水波粼粼，犹如明媚的眸子凝视两岸屋宇鳞次栉比。宽阔的白岩石砖有几棵长在范土内的大树，安静地矗立在那施予枝桠予以阴凉，固生原则却不容侵犯。树膝处烟霏露结，数张脸孔在吞云吐雾中蒙上一层寒霜，不似沧桑，像极了年少轻狂。在这行色匆匆的岁月，烟如一根稻草喂饱了内心的荒芜，也蔽塞了眼里的空虚。现实催着人老去，眦含尘土是泪的惶然，一点一滴地积累、编织，猝然篡改命运的安排。

我收回目光，拾级而上。风卷起我的裙裾，刹那的光彩使娇嫩的孩童也抓着裙摆微微屈膝，一头浅褐色的曲发在午后时段闪着金泽。当一辆婴儿车移上平面时，孩童俯身凑近地拉颊吐舌，然后有节粉藕轻拍那张鬼脸，使她蓦地跳退了一步，而身旁的父母则是相视而笑。以钟楼为背景，演绎了一幕温馨的画面。若指针只前不退是亘古定律，那死亡与生命本就不该相互抵触，生死不过是一场或老或病的较量。在未没落之前，只需适应环境、茁壮成长，因为过程会比结果更动人。

邻河而筑的大华银行大厦，右上角落建有一条直通地铁站的隧道。我睥睨身侧的单向车道，在明知前方设有红绿灯下，我缩一缩肩，走进了灯火阑珊处。这空间长年不见天日，除了一股淡淡的人气，还夹杂着混浊的空气，像是少了烟囱的食阁，充斥汗液迷上食羹的异味。犹记得友人说过非常讨厌下雨的味道，当时的我为了理解她的感受而湿透了一身。大雨洗涤后的土臭素，不过是孢子苏醒所释放的味道，但在科学研究里却有着“潮土油”的别名。

隧道内的中心是一个商业聚集点。空调系统失效，许多店家都自备桌式小风扇。一路沉闷地离开，走进其中的岔路，来到隧道尽头。面对左右出口，我毫不犹豫地挪向左边。虽然我一直纳闷右边是何光景，但理智告诉好奇心会杀死一只猫。我迷路的次数越来越频繁，使我对一切未知的事物感到惶恐。我不喜欢去适应环境，所以总跟社会格格不入，唯一能做的就只是让周遭去习惯我的存在。

前方十里有一座于一九七三年被列为国家古迹的维多利亚风格建筑。早期作为菜市场，现今则成了汇聚整个东南亚美食的熟食中心——老巴刹。醒目的八角形观和特色的装饰柱子使位于金融区核心地带的它鹤立鸡群，尤其是中央的那座钟楼，让人不禁陶醉于十九世纪的魅力。我随意地观望、探索，内心纠结吃或不吃，可胃却告诉我不饿。从东走到西，我出了老巴刹。站在十字路口前，我选择回头。

我来到一档每每午休就人潮众多的摊位，那里有几张报章、告示。有一段话映入我的眼帘——没有味精。我从小到大都不嗜重口，但对于某些食物如冬荫、卤味，就另当别论了。昔日一别，老板娘的腹中胎儿现已呱呱坠地，唯不变的是置于头顶的发髻和圆框眼镜。我点了一份蒜蓉香菇面，因为这一天是初十五。不出十分钟，一碗热腾腾的面就出炉了。我选了临近的椅子用餐，但凳子却让我坐立不安，所以只好挪去另一个较稳的凳子上。

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第一印象特别重要，不管是人物还是食物。整体外观挺好的，而且分量十足。筷子与汤匙将静卧的香菇翻底，捞起面时热气蒸腾，使我的眼镜陷入一阵迷雾。一口面几片菇伴随着蒜蓉的香滑，原汁原味地不外乎是一种好酱料。可是，吃得越多，越觉得咸。当我想着手拿水壶时，一幅西装走进了我的视野。他放下托盘，这是一份鸡饭套餐。青绿的菜心让我觉得此人严肃，或许是脸色铁青的关系吧。

他将一个十六吋的行李箱放躺在凳子上，拉出拉杆，然后把手机平放在拉杆上。我蹙眉观察，他意识到灼灼目光后就抬起首来微微一笑。愣了几许，我也投以微笑，继续用餐。须臾，手机猝然跌落。途经一人将之拾起，还轻声劝他应把手机放在桌上。他连忙点头，眸间闪过一丝不耐。当那人离去，他又故态复萌。我顿时觉得他是个长着胡子的顽童，可惜了那西装予以的一套成熟行囊。虽然面似打翻了的盐罐，但我秉持节俭的美德和尊重烹调人的心情，所以就一并将其卷入食道。他看着顷刻扫荡残羹的我，而我也挑起眉来打量他。

桌案上的一碟，油饭与鸡肉被一匙分开，任何一方都不能越界、触犯。他拿出一张纸巾抹净汤匙的油渍，然后才优雅用餐。他小口又轻巧地将饭送入口腔，一点都不沾嘴。这般谨慎的模样使我怀疑他其实是个被下了禁咒的女巫，只有在夜寐时才能幻回原样。我掀一掀唇，而后抿嘴思量，结果他却打破此刻的宁静。他问及蒜蓉香菇面的味道，而我却告诉他滋味难形，唯有一品方能知晓。如同人与人之间的相处模式，若从不开口说话，又怎能深交？言语是一门艺术，可以让人在转瞬之间理解一个人，但却无法改变时间能够看透人心的伎俩。

一句一答之际，我有些明白了他的偏执。他习惯不套袜子穿皮鞋，哪怕会产生异味也无所谓。他享受掌握一切的优越感，若有一些乱套，他就会烦躁不安。他不爱吃鸡肉，可却喜欢油饭，所以鸡肉每次都被丢弃。我在思绪中脑补如果他点鸡饭时说了不要鸡的画面，我想摊主会直接将他当作疯子来看待。这世界上的人千奇百怪，常常让人摸不着头绪。或许就因为有了这些人模人样，才不使生活枯燥乏味。

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那堆白切鸡在我的注视下，努力地展现香滑嫩姿，使我心猿意马。我幻想它在我齿颊间的温柔，用敦厚的滋味来朴实我的心房，一种非笔墨所能形容的快感，明明是一场荤食的祭典，却让我不禁燥热。看来真是天干物燥，得小心火炉了。可惜，一切的美好却被他所释放的寒意一一驱散。他是个霸道的男人，也许是洁癖基因作祟，容不得别人打他的主意。更贴切来说，只要标上他的名字，就不许亵渎，人也一样，食物也是。

放眼望去，亮绿色的花雕在午后时光下弥漫一股昏黄的诗意。几缕阳光洒在桌案上，叹那寥寥人境外，闲坐听春禽的雅意。他说新加坡是冷漠的先进国家，我不以为然。在这大街小巷里，温情处处可见，纵使那动人旋律难以捉摸，也有否极泰来的一天。我告诉他，世间最不缺的就是人，只是大家都被时间蒙蔽了双眼才蹉跎青春。从他的眼底孕育出了一种漫步云端的心情，我不由心用慨然道：“你的时间不多，但路却还长着。”而我，时间还长，可却不知一路的风景还能有几次胜收。