警总监：菲警掌握动向·18通缉犯不在沙巴 （仙本那17日讯）沙巴警察总监拿督奥玛曼马表示，沙巴东部特别保安指挥区追捕的涉及越境绑架案18名通缉犯并不在州内。

左四起为仙本那中华商会会长颜少华、沙巴警察总监奥玛与全州高级警官及商会代表在在珠城海鲜楼前合影。

（仙本那17日讯）沙巴警察总监拿督奥玛曼马表示，沙巴东部特别保安指挥区追捕的涉及越境绑架案18名通缉犯并不在州内。

广告

他说，菲律宾警方协助我国追查这批相信藏在菲律宾的通缉犯，并且在密切监视当中。

“他们（通缉犯）的动向已被掌握，我们的朋友（菲警）不时提供关于这些人的动向。”

奥玛是今日为仙本那社区警察计划主持推介礼后，接受媒体访问时，如是说。全州警区主任会议也在仙本那举行。

沙东指挥区于本月5日发布通缉犯更新名单，列18名外籍人包括阿布沙耶夫恐怖组织头目为通缉犯，当中包括与去年2宗绑架案的7张新面孔。

指挥区文告指出，通缉这些涉案者是要他们协助调查过去多年在沙巴东部水域发生的多起越境罪案及绑架案。而这批人仍然活跃且不曾被逮捕。

仍有歹徒图闯境干案

广告

另一方面，奥玛表示，沙东指挥区今年继续在防堵越境犯法、绑架和走私活动上加强巡逻和执法。

他说，除了指挥区通过海上执法部队加强巡逻之外，各县警区主任也需要在策略性地点，部署警备和人手执行巡逻任务。

他说，至到今天仍然有歹徒试图闯入沙东特别保安区干案，不过皆被截住和失败告终。

百姓也可捉拿罪犯

广告

提到社区警察计划，奥玛表示刑事法典有8项条文赋权予大众捉拿犯法者，不论是土著族司、村长、社区领袖甚至老百姓，皆可以捉拿眼前的犯法者，交给警方。

不过，他提醒民众不能用私刑致伤犯法者，否则可因滥用暴力而被告上法庭。



70高级警官访仙本那

商会设宴接风交流

沙巴警察总监拿督奥玛曼马以及来自甘拜园警察总部和全州警区主任等逾70名高级警官的到来，获得仙本那中华商会在珠城海鲜楼设宴接风，顺道进行交流。

该会会长拿督斯里邦里玛颜少华在该会署理会长颜家福陪同下亲自接待众来宾。奥玛和颜少华不仅是同乡也是世交，两人一见如故，以巴瑶语交谈。

颜少华祝贺奥玛受委为州警察总监，并预祝对方步步高升，继续为沙巴甚至全国的良好治安做出更多贡献。