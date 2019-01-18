里察马拉尊：多领域遭边缘化·原住民权益仍缺保障 （亚庇17日讯）尽管大马在12年前已签署了联合国原住民权利宣言（UNDRIP），但迄今国内原住民的权益依然没有完全受到保障，在多个领域依然被边缘化。

沙巴太平局绅协会主席克伦斯马拉昆（左二）赠送纪念品予联邦法院首席大法官里察马拉尊（前右二）。

（亚庇17日讯）尽管大马在12年前已签署了联合国原住民权利宣言（UNDRIP），但迄今国内原住民的权益依然没有完全受到保障，在多个领域依然被边缘化。

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联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊今日认为，联邦政府是时候检讨和审核国内的法律，确保所有法律都能贯彻和符合联合国原住民权利宣言的内容，捍卫原住民的权益。

他表示，若真有相左或无法有效地照顾及捍卫原住民的权益，相关法令应进行修正，保障原住民的权益，避免他们继续遭到边缘化。

“我国之前不曾有过类似的审核，我呼吁有关方面能审核和检讨，希望沙巴和大马的法律能符合相关宣言，以更有效地保障原住民。”

里察今日在出席2019年首届婆罗洲热带雨林司法大会开幕礼后，向记者这么表示。

这项司法大会是由沙巴太平局绅协会及土著法庭法官及萨巴土著调解及习俗资源中心（PUSAKA）所联办，成功吸引325名国内外司法专家和执业律师出席。

出席者包括东马大法官拿督黄达华、州副议长拿督阿末阿都拉曼、州土著法律及事务部助理部长珍妮拉欣邦、沙巴法律协会主席苏观山、沙巴太平局绅协会主席拿督克伦斯马拉昆及其他。

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贫穷缺教育 成剥削群体

此外，里察稍后在主讲主题为“无声的原住民”的演说时，也以沙巴内陆地区的原住民为例，强调国内的原住民没有获得合理的对待，无法享有发展所带来的便利。

他说，原住民因面对贫穷、没有发展，以及因教育限制和原住民领袖领导能力不足等因素，造成他们容易成为外界欺压，甚至剥削的群体。

“外界经常说原住民懒惰，但试想看他们在面对没有水电供应、贫穷以及其他因素的影响下，他们都没有好日子过，如何能有时间去提升自己？”

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他强调，原住民同样是国民，无论是政府或当地社群，都应积极给予他们协助，改善他们的生活。

他也表示，主办单位会在司法大会完毕后，把所收集到的看法和意见，包括审核法律和更改土著字眼为原住民等建议，递交予联邦政府，予政府考虑他们的建议。

****以原住民（Indigenous）取代土著（Native）

此外，里察也建议要以原住民（Indigenous）的字眼，取代土著（Native），以改变民众过往对原住民的负面印象和看法。

“一提到土著，很多人或直接认为是猎头族或身穿兜裆布，这都是负面的影响，我们希望能改变他们的看法，所以才以原住民来取代土著的字眼。”

他说，他们也希望透过修改相关字眼，同样能改变民众对原住民，以及原住民对他们本身的思维，推动他们前进和改革。

里察马拉尊（左）为婆罗洲法律期刊主持推介礼。



珍妮拉认同应检讨法律

真正落实原住民权利宣言

州土著法律及事务部助理部长珍妮拉欣邦认同，联邦政府应审核现有的法律，探讨是否真有贯彻我国所签署的联合国原住民权利宣言（UNDRIP），捍卫国内原住民的权益。

珍妮指出，沙巴州政府事实上已开始朝此方向前进，州土著法律及事务部也在探讨此事中，以加强州内地方领袖对捍卫原住民权益的了解。

她说，其部门在之前已举办多项工作坊，同时在村长的培训课程中首次把相关元素及联合国原住民权利宣言纳入其中。

“虽然大马已签署相关宣言，但在落实和执行上往往都较为缓慢，若真有建议要检讨（现有法律）是否符合相关宣言，我认为是有其必要性。”

珍妮也是甘拜园区州议员，她今日在出席2019年首届婆罗洲热带雨林司法大会开幕礼后，受询有关要求审核现有法令确保其遵守联合国原住民权益宣言的事宜时，向记者这么表示。

珍妮也指出，相较于联邦政府执行较为缓慢，州政府在此方面却是更为积极，不仅关注和注重州内原住民权益，也设法解决原住民所面对的种种问题。

她说，州政府承认全球原住民日庆典，举办工作坊和讲座提升醒觉意识，积极解决州内民众所面对的土地，尤其是土著习俗地问题，都足以证明州政府重视此事。

原住民取代土著 非必要

针对联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊建议要以原住民（Indigenous）的字眼取代土著（Native），珍妮认为，修改或取代原有的字眼无法有效地解决问题。

“我个人认为这（修改字眼）并非必要，最重要的是从根本处，即改变思维着手，以实际的方法确保原住民的权益受到保障，至于名字倒是其次。”

她说，既然民众已习惯使用土著的字眼，那就应该继续沿用，重点在于采取行动承认和捍卫原住民的权益，否则无助于解决问题。



更有效审理涉习俗法案件

原住民司法体系须升级

联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊今日建议州及联邦政府，加强原住民法庭和法律体系，将之提升至能与民事法庭和伊斯兰法庭同样级别的地位。

土酋村长难兼任审讯

里察认为，只有把原住民法庭和体系提升至与民事法庭同样等级，并加以培训更有资格的原住民法庭法官和人员，才能更有效地审理与沙巴原住民习俗法有关的案件。

他说，现有的原住民法庭法官是由土酋、村长乃至相关人员兼职，难以全心全意地投入在案件审讯中，这也造成原住民司法系统不被重视。

“我希望日后原住民法庭法官能透过一个如司法委员会般的独立机构进行遴选，同时也必须确保法官具备足够的原住民法律知识。”

建议沙大设法学院

里察今日在出席20

19年首届婆罗洲热带雨林司法大会发表演说时，这么表示。

他强调，任何有关原住民习俗法的案件都应交予原住民法庭进行审理，而非入禀民事法庭，否则只是对原住民不利。

“一般民事法庭的法官对原住民习俗法了解不多，在审理相关案件只是依照民事法律进行判断，进而忽略了原住民习俗法在解决原住民纷争时的重要性和独特性。”

他建议沙巴大学能开设法律学院，并让学生修读原住民习俗法，好让沙巴未来能有更多司法人员通晓原住民习俗法，推动原住民司法系统往更专业的方向前进。

培训通晓习俗法调解员

此外，里察也建议当局能培训更多通晓原住民习俗法的调解员，负责调解各个村庄内有关原住民课题，包括土地和嫁娶等事宜，好让双方无需对簿公堂。

他说，一旦对簿公堂，肯定会有输家和赢家，届时或会造成双方绝交，甚至做不成亲戚，因此才需要调解员负责调解，以习俗法解决问题。