王宝强马蓉离婚切割“天价财产”！法院最终判决网民暴动 中国艺人王宝强去年底与前妻马蓉发生流血冲突，双方各执一词、互相爆料，而两人的离婚纠纷官司缠讼2年终于有结果。

（图：档案照）

（中国18日讯）中国艺人王宝强去年底与前妻马蓉发生流血冲突，双方各执一词、互相爆料，而两人的离婚纠纷官司缠讼2年终于有结果。

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据《新京报》报道，王宝强和马蓉17日传出离婚司法程序全部终结。据了解，两人共同拥有的财产市值将近人民币2亿元（约1.2亿令吉），，当中包括股权、房产、车、有价证券、海外房产等，解除夫妻关系后，财产分割掀起争议，并在法院另案审理。

由于离婚事件认定了女方的过错，造成王宝强精神上的损害，因此法院认为应该给予赔偿，因此2亿财产分割比较偏向王宝强，也就表示男方得到的比较多，目前双方调解结束，财产分割协议上也已经签字，协议生效。

王宝强身边人士透露，“夫妻二人房产中只有一处登记在王宝强的名下，其他都在马蓉和女方父母名下，目前也在配合做产权变更。”他和前妻的离婚官司全部结束，同时也给中国婚姻官司立下新的判例。

消息曝光后掀起网民热烈讨论，有人惊呼“我只看到2亿（人民币）”、“出道短短几年就赚这么多”，也有网民怒呛“这就是婚内偷情的下场”。