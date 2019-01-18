澳洲记者出书还原经过‧泰少年足队“昏睡”救出 泰国少年足球队去年被困山洞多日，后来经过多方施救而逃出生天，事件哄动一时，近日澳洲一名直击全程的记者出书爆料，声称13名少年在短时间内学会游泳其实是善意谎言，实情是透过药物迷晕少年再经专家救出。

（图：网络照片）

泰国少年足球队去年被困山洞多日，后来经过多方施救而逃出生天，事件哄动一时，近日澳洲一名直击全程的记者出书爆料，声称13名少年在短时间内学会游泳其实是善意谎言，实情是透过药物迷晕少年再经专家救出。

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人称“野猪队”的泰国少年足球队与教练共13人，去年6月被困在洞内，在粮食、水源和氧气短缺下生存9日，为免他们情绪紧张，人人都服用了抗焦虑药物，采访全程的澳洲记者科克兰出书《山洞》指出，当时专家为少年注射了3种药物，田革洞穴探险专家兼具麻醉师资格的哈里斯负责下药，包括抗焦虑药物阿普唑仑、有催眠作用的氯胺酮及减少唾液分泌有助呼吸畅通的阿托品来令少年昏睡，然后再把他们运出。

书中也引述哈里斯话：“我本以为没有成功的机会，预计至少会有5人死亡。”

后来经过慎密的安排，最后救出13人而成为全球关注的新闻。