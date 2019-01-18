涉226万弊案·又1男承包商落网 （山打根17日讯）反贪污委员会调查承包商过去3年使用伪造文件以得到沙巴教育局食物供应招标估计上千万令吉弊案，昨天在山打根再逮捕多1人，落网人数达26人。

涉嫌与沙巴教育局学校招标舞弊案有关的友族承包（前排中）被反贪会人员带往法庭申请延扣。

（山打根17日讯）反贪污委员会调查承包商过去3年使用伪造文件以得到沙巴教育局食物供应招标估计上千万令吉弊案，昨天在山打根再逮捕多1人，落网人数达26人。

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反贪会周三在山打根逮补1名男性承包商，初步怀疑他涉及226万令吉弊案。

嫌犯今早9时被反贪会官员押往法庭申请延扣。法庭主簿官罗斯马尼以推事身份，批准反贪会延长扣留嫌犯7日，从即日算起至23日。

反贪会调查官苏海米表示，反贪会是援引2009年大马反贪污委员会法令第18条文（伪造文件）调查该名嫌犯。

他说，由于案件仍在调查中，因此不能透露更多详情。

苏海米表示，反贪会今日料会再捉人，一旦嫌犯落网，明日会带往法庭申请延扣。

反贪会在本月15日共押了25人分别前往亚庇法庭（13人）、山打根法庭（1人）、斗湖法庭（5人）、根地咬法庭（4人）及拿笃法庭（2人）申请延长扣留，协助调查弊案。