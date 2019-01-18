提供免费巴士电召车优惠·州政府开放门户邀你来 （亚庇17日讯）州政府首度举办农历新年门户开放庆典，将提供免费穿梭巴士服务和电子召车优惠折扣，方便民众前往门户开放地点，即沙巴客家大厦不夜天皇宫宴会厅。

州政府己亥年新春门户开放筹委会主席刘静芝（前排左三）与旅游部官员、部分协办单位代表展示庆典海报。

（亚庇17日讯）州政府首度举办农历新年门户开放庆典，将提供免费穿梭巴士服务和电子召车优惠折扣，方便民众前往门户开放地点，即沙巴客家大厦不夜天皇宫宴会厅。

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州政府己亥年新春门户开放筹委会主席拿督刘静芝今日在主持筹委会会议后发布新闻时说，以首长拿督斯里沙菲益为首的州内阁成员将从大年初一上午10时起恭迎宾客、各路贺客以及各阶层民众到来，预料将有5000人出席。

她说，州内庆祝农历新年的大型活动向来是由华人社团，例如沙巴中华大会堂等主办，今年由州政府透过州旅游、文化及环境部为主办单位，并邀请多个单位协办，包括沙华堂、亚庇市政厅、旅游局、酒店、商场及旅行社等。

刘静芝也是副首长兼旅游、文化及环境部长。她说，农历新年是沙巴主要节庆之一，州政府主办门户开放是要让各族人民共聚一堂，体现沙巴多元化社会的和谐与包容、团结与和平共处的美好一面。

州元首敦朱哈马希鲁丁将以主礼嘉宾身份出席。门户开放预料下午3时结束。

当天的节目少不了具备华人传统文化色彩的舞狮舞龙，还有拿督黄小娟与团体安排的本地华裔艺人表演、派发红包予12岁以下儿童等。

