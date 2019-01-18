传中美贸易战有转机．美股应声涨 道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨162.94点，收于24370.10点，涨幅为0.67%。

（纽约18日讯）外传美国考虑取消部分对中国的关税，刺激美股走高，惟美国官员否认。纽约股市三大股指17日收盘上涨。

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截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨162.94点，收于24370.10点，涨幅为0.67%。标准普尔500种股票指数上涨19.86点，收于2635.96点，涨幅为0.76%。纳斯达克综合指数上涨49.77点，收于7084.46点，涨幅为0.71%。

板块方面，标普500指数十一大板块全面上涨。其中，材料、工业和能源板块领涨，涨幅分别为1.68%、1.65%和0.98%。

科技股普遍做好，Google母公司谷歌升0.9%；苹果升0.6%；Twitter升1.2%；Facebook升0.5%；Tesla升0.4%；Netflix公布业绩前股价做好，升0.5%。

中概股个别发展，哔哩哔哩、爱奇艺均涨超3%；拼多多跌超过2%；腾讯音乐收涨0.23%。（新华社、香港明报综合）