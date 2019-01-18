台军举行联合反登陆作战实弹演习 台湾军方周四早于台中清水的甲南海滩进行“反登陆作战”实弹操演，模拟解放军抢滩上岸，动员陆军、空军等不同装备反击。

（图：法新社）

台湾军方周四早于台中清水的甲南海滩进行“反登陆作战”实弹操演，模拟解放军抢滩上岸，动员陆军、空军等不同装备反击。

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国防部春节加强战备，当天在台中番仔寮阵地进行联合反登陆作战实弹操演，由第五作战区指挥海、空兵力、陆航直升机及各式地面武器装备部队，以敌登岛作战为想定架构。军方出动火箭弹、CM33装甲车、M109A6自走砲、M60A3战车、狙击枪进行滩岸火力歼灭及反击作战，成功阻止欲进犯台湾的解放军。

台湾国防部强调，此次演习早从2018年中就已经开始规划，与中国国家主席习近平近日公开对台湾一国两制发表讲话无直接关联。但是专家认为，中国的压力与日俱增，军事演习的规模一定也因此有所升级。

大图为雷霆2000多管火箭发动攻击。小图为中科院打造的充气M60A3战车首次公开亮相，仅10分钟就能充气完成，可以诱敌攻击，达到消耗敌人弹药目的。