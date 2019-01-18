伦敦股市下跌0.40% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于6834.92点，比前一交易日下跌27.76点，跌幅为0.40%。欧洲三大股指当天全线下跌。

（伦敦18日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于6834.92点，比前一交易日下跌27.76点，跌幅为0.40%。欧洲三大股指当天全线下跌。

广告

个股方面，当天伦敦股市成份股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：英国联合食品集团股价上涨6.98%，软件公司赛奇股价上涨5.40%，体育博彩公司GVC控股公司股价上涨2.08%，联合公用事业集团股价上涨1.79%，市场征信服务商益博睿股价上涨1.79%。

当天伦敦股市成份股中公共事业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：电视运营商ITV股价下跌5.94%，跨国能源服务公司约翰．伍德集团股价下跌4.65%，能源供应商SSE股价下跌3.31%，标准人寿安本集团股价下跌2.81%，罗尔斯罗伊斯控股公司股价下跌2.48%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4794.37点，比前一交易日下跌16.37点，跌幅为0.34%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10918.62点，比前一交易日下跌12.62点，跌幅为0.12%。（新华社）