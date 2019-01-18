澳网‧锦织圭抢十挫卡罗维治‧佐科直落三盘获胜晋级 瑞士的前赛会冠军华林卡在焦点战中遭加拿大的拉奥尼奇抢七逆转，无缘晋级32强。

6届赛会冠军佐科维治在本届澳网男单次圈直落三盘击败法国名将桑加，顺利晋级32强。（图：法新社）

（墨尔本17日综合电）塞尔维男单女单亚天王佐科维治成功在周四的澳网男单次圈取胜，而亚洲一哥锦织圭则再次战至决胜盘，最终凭藉抢十的胜利险胜克罗地亚发球机器卡罗维治；而瑞士的前赛会冠军华林卡在焦点战中遭加拿大的拉奥尼奇抢七逆转，无缘晋级32强。

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6届赛会冠军佐科维治和持外卡参赛的法国名将桑加重演2008年澳网的决赛，而塞尔维亚天王最终以6比3、7比5、6比4直落三盘获胜，32强将对垒加拿大19岁小将沙波瓦罗夫。

身为赛会8号种子锦织圭连续两轮陷入5盘苦战，这名日本名将最终以6比3、7比6（6）、5比7、5比7、7比6（7）的比分险胜卡罗维治。

锦织圭是公开赛时期以来最高决胜盘胜率的选手，他此番成功拿下胜利后将在32强对垒葡萄牙的索萨。他在赛后说：“这真的很不容易，尤其是当你连续3次接发球都没能成功，那很让人沮丧。但是，我的专注力保持得很好，第三和第四盘真的很难熬，有两局我该拿却没拿下来，让他赢下这两盘，第五盘我必须重整旗鼓。”

而谈到被对手狂轰ace球，锦织圭幽默表示“这是我一整年的ace了。”

拉奥尼奇抢七力退华林卡

拉奥尼奇与2014年冠军华林卡鏖战4个多小时，最终在抢七先输一盘的情况下连赢后来三个抢七，以6比7（4）、7比6（6）、7比6（13）、7比6（5）的比分逆转。

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接下来，拉奥尼奇将在32强对垒法国的双打好手赫柏特。

奥地利7号种子蒂厄姆则在对垒澳洲选手波佩林时，在首两盘以5比7、4比6败阵下，于第三盘战至0比2时，因伤退赛。