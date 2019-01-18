澳网‧小威延续勇态闯关‧哈勒普32强斗大威 澳网头号种子哈勒普成功在周四的女单次圈过关，接下来将在32强对垒“大威”薇奴丝．威廉斯，而“小威”塞莉娜．威廉斯也成功闯关，32强的对手是乌克兰新秀雅斯特列姆斯卡。

（墨尔本17日综合电）澳网头号种子哈勒普成功在周四的女单次圈过关，接下来将在32强对垒“大威”薇奴丝．威廉斯，而“小威”塞莉娜．威廉斯也成功闯关，32强的对手是乌克兰新秀雅斯特列姆斯卡。

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哈勒普再度险胜

世界第1的罗马尼亚名将哈勒普今日再度险胜，她在决胜盘翻盘，以6比3、6比7（5）、6比4的比分力挫美国小将凯宁。

哈勒普赛后表示自己赢得艰难，她说：“我不知道自己今天是怎么赢的，很难去说场上发生了些甚么。”

大威决胜盘送对手鸭蛋

7届大满贯大威也通过决胜盘胜出，她以6比3、4比6、6比0击败法国的科内特。

而7届赛会冠军小威延续强势表现，她用两个6比2横扫加拿大的布沙德，第17次打进赛会32强。其实，自1998年首次参赛止步次圈后，小威在接下来17次征战澳网最起码都打进了32强。

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被誉为“日本小威”的第4种子大坂直美在澳网女单次轮击败世界排名第78的斯洛文尼亚好手齐丹塞柯，晋级32强首度与台湾一姊谢淑薇交手。

她去年在美网决赛击败美国名将“小威”塞莉娜．威廉斯，夺得首座大满贯赛女单冠军。

世界排名第28的谢淑薇今日对垒德国的西格蒙德，最终以6比3、6比4取胜。

在谢淑薇获胜后，澳网的官方推特第一时间向她祝贺，但却误植中国的五星旗，随后官方紧急删文，改换台湾旗帜，但之后又第二度删文，最后再发一篇未放任何旗帜的文祝贺谢淑薇。

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