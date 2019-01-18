传泰联昌CEO涉贷款调查 联昌泰国总裁兼首席执行员吉堤本因个人因素请长假，虽然市场盛传与业绩逊色有关，后来却传出他请假是与泰京银行（Krung Thai Bank）提供予地球能源有限公司（Energy Earth）贷款调查有关。

吉堤本对调查提出异议，称从未收到有关指控的通知。

（吉隆坡17日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）泰国臂膀——联昌泰国总裁兼首席执行员吉堤本因个人因素请长假，虽然市场盛传与业绩逊色有关，后来却传出他请假是与泰京银行（Krung Thai Bank）提供予地球能源有限公司（Energy Earth）贷款调查有关。

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联昌集团是在周三宣布，吉堤本因个人因素请事假至3月31日，董事部将在获得必要监管单位批准后公布代理人选。

报道指出，泰京银行调查发现曾于该行工作的吉堤本出现不当行为和欺诈行为使自己和他人受益，导致泰京银行向地球能源而蒙受巨大损害。

不过，他对调查提出异议，称他从未收到有关指控的通知，也未被允许向调查组阐述当时的行为。

地球能源在2017年6月因无法赎回2批总值9000万泰铢的汇票，导致向其提供120亿令吉贷款的泰京银行需悉数认列呆账，而后泰京银行向特别调查部门投诉，指控地球能源可能使用“伪造文书”来取得120亿泰铢贷款。

丰隆研究表示，上述消息将消除市场对吉堤本是因联昌泰国业绩逊色，以及业务可能出现问题而被迫请假的疑虑。

“就算泰国臂膀出现任何的负面发展，我们相信联昌集团业务不会拉响警报，主要是联昌泰国仅贡献盈利不足5%，因此维持其‘守住’评级和6令吉目标价不变。”

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周二联昌集团公布，泰国臂膀受营运开销增加和净收费与服务收入及其他收入减少拖累，截至2018年12月31日财政年净利按年下跌3亿7800万泰铢（约4841万令吉）或98.2%，至690万泰铢（约88万令吉）。

股价窄幅震荡

泰国高层请假消息并未打击联昌集团股价，该股周四窄幅震荡，全日在涨跌线之间徘徊，最终以5令吉65仙平盘挂收。