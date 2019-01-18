终止联营协议．宝腾遭金星索赔5.2亿 宝腾（Proton）与中国金星重工业（Goldstar）“闹翻”后，遭索赔人民币8亿6061万元（约5亿2291万令吉）。

（吉隆坡17日讯）宝腾（Proton）与中国金星重工业（Goldstar）“闹翻”后，遭索赔人民币8亿6061万元（约5亿2291万令吉）。

广告

目前属于多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板消费产品服务组）旗下间接子公司的宝腾，受中国金星重工索讨，以赔偿去年初受终止联营协议之损失。

集团律师团检讨索偿

多元资源在文告中说，集团律师团检讨上述索偿，将采取一切步骤抗衡以保障集团利益。

金星重工入禀广东高庭，对宝腾中国（PACL）和国家汽车工业有限公司（PONSB）展开民事诉讼；该案将于2019年7月9日上庭。

宝腾中国（PACL）是国家汽车工业（PONSB）独资子公司。

2015年4月17日，宝腾控股（P HB）、莲花集团国际有限公司（LGIL）和金星缔结联营协议，惟2018年1月22日协议受终止。

广告

多元资源工业当时宣布，50.1%持股子公司的宝腾控股终止和金星的合营；莲花集团国际（LGIL）同日亦发终止协议通知予金星。

2015年的协议原是设立联营公司，以生产和销售莲花轿车、引擎、零部件和装饰品等，兼提供在中国的售后服务（包括零部件）。

紧随上述联营协议，2015年9月25日正式设立联营公司，即金星莲花汽车公司（GLAC），当时的发行与已缴股本为1亿8000万人民币；宝腾控股持股40%、莲花集团国际10%股权、金星50%股权。

该联营公司因未能取得生产执照，并未获得生产执照，最后获得执照期限是2017年9月25日，过后善意考量而展延至同年12月31日。

广告

根据联营协议，若未能在同意期限获生产执照，任何一方有权终止有关联营协议。

该集团强调，宝腾和莲花国际集团在上述联营公司之经济利益，2017年9月29日根据多元资源和浙江吉利控股的股分认购协议条款转移至多元资源集团，当前诉讼不牵涉吉利集团。

若有进一步进展，该集团将进一步宣布更多详情。